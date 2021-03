Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a cazut pe scara avionului prezidential dupa ce s-a impiedicat de trei ori, in momentul cand urca in Air Force One la baza aeriana Andrews. Potrivit New York Post , din imaginile care au surprins momentul, se poate vedea cum Joe Biden se impiedica de trei ori cand urca…

- Vladimir Putin i-a raspuns joi sarcastic președintelui american Joe Biden, întorcându-i cumva acuzația potrivit careia ar fi un ”criminal”. Potrivit Reuters, Putin a spus ca oamenii au tendința de a vedea în ceilalți o reflexie a propriei persoane. El a adaugat ca îi…

- ​Presedintele SUA Joe Biden a declarat miercuri ca violenta împotriva americanilor de origine asiatica este ''foarte îngrijoratoare'', declaratie ce survine dupa ce un barbat înarmat a ucis opt persoane, între care femei de origine asiatica, la Atlanta, în…

- Președintele american Joe Biden a spus miercuri ca deciziile de a pune capat cerinței de a purta maști - precum cele luate de guvernatorii statelor Texas și Mississippi - constituie o ”gândire de tip Neanderthal”, având în vedere creșterea bilanțului deceselor din cauza…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a lansat miercuri seara un apel la unitate, afirmand ca violenta "nu isi are locul" in America, transmite AFP. pic.twitter.com/FIJbvCYGJ6— The White House (@WhiteHouse) January 13, 2021 "Niciunul dintre adevaratii mei partizani nu ar putea fi…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a promis marti ca va raspunde atacurilor cibernetice pe scara larga atribuite Rusiei, acuzandu-l pe Donald Trump de inactiune, informeaza AFP. "Nu putem lasa acest lucru fara raspuns", a declarat Joe Biden, care va prelua functia de presedinte al SUA pe 20 ianuarie.…