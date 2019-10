Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost retinute, iar altele zece sunt cercetate in stare de libertate intr-un dosar deschis pentru trafic de droguri, fiind vizati si studenti straini. In mare parte este vorba despre cetateni ai Israelului, iar doi sunt din Republica Moldova, transmite IPN.

- Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu” anunța ca s-a autosesizat și conlucreaza cu organele de ancheta privind implicarea unor studenți straini din cadrul instituției in trafic de droguri.

- Percheziții la mai multe adrese in capitala, intr-o schema de trafic cu droguri. In acest caz sunt implicați mai mulți studenți de origine straina. Informația fost confirmata pentru UNIMEDIA de ofițerul de presa al IGP, Mariana Bețivu.

- Din informațiile deținute referitor la deconspirarea unei grupari care a pus la cale o schema de trafic de droguri, in care ar fi implicați și cativa studenți ai Universitații de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, originari din Israel, Va comunicam

- La data de 29.10.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Serviciul Teritorial Pitesti impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti au organizat o actiune de prindere in flagrant a patru persoane, cu varste cuprinse intre 20 si 23 de ani,…

- Doi cetațeni din Republica Moldova, in varsta de 22 și, respectiv, 25 de ani, sunt cercetați penal pentru trafic de droguri. Stupefiantele provin din Ucraina și urmau sa fie introduse in țara prin contrabanda, fiind tainuite in tavanul unui vagon al trenului Moscova-Chișinau. Daca vor fi gasiți vinoveți,…

- Trei tineri, cu varste de 17, 22 si 32 de ani, din raioanele Nisporeni si Drochia, au fost retinuti de politisti pentru comiterea omorului din satul Meleseni, raionul Calarasi, Republica Moldova. Doi dintre suspecti, au fost retinuti in apropierea frontierei Romano-Ungara.

- Doua profesoare de la Colegiul de Ecologie din Chisinau au fost escortate la CNA pentru a fi audiate in cadrul unei cauze penale in care acestea sunt banuite de trafic de influenta. Cadrele didactice sunt suspectate ca ar fi pretins si perceput bani de la elevi in schimbul favorizarii acestora la examene…