VIDEO Spice, Shaggy si Sean Paul, colaborare de exceptie pentru Go Down Deh, un dancehall autentic, produs de Costi Ionita ￼￼

- Miercuri este programat un eveniment de excepție. Incepand cu ora 18.00, sala de evenimente de la King"s Garden Events va gazdui "Serata de muzica folclorica", la care vor canta Corala barbateasca "Armonia" din Constanța, dirijor arhidiacon lector universitar doctor ...

- Producțiile „Faust” și „Povestea prințesei deocheate”, in regia lui Silviu Purcarete, apreciate la nivel național și internațional, vor avea primele reprezentații din acest an in lunile mai și iunie la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.

- Noul videoclip al lui SHIFT privește dintr-o alta perspectiva tema relațiilor, insa piesa rezoneaza cu siguranța cu foarte mulți dintre noi, mai ales datorita atmosfei setata de cei doi artiști, SHIFT și What’s UP cat și de Kobzzon, regizorul videoclipului “Nopți și Zile”. SHIFT continua astfel povestea…

- Smiley lanseaza pe toate platformele de streaming „Fii tot ce poți”, un feat neașteptat cu Șatra B.E.N.Z. și marcheaza astfel o colaborare considerata a fi „șocanta” de industria muzicala romaneasca, dar și reunirea Șatrei dupa 2 ani de la ultima lor lansare impreuna.„A fost un moment in care cu toții…

- Premiile Grammy sunt o experiența interesanta pentru toți cei pasionați de muzica. Sunt foarte mulți cei care iși doresc sa caștige un premiu sau cel puțin sa fie nominalizați. Un singur roman se poate lauda cu acest lucru: Costi Ionița. Toata lumea cunoaște faptul ca este prieten cu diverși artiști,…

- Costi Ionița a impresionat cu talentul sau si in SUA, iar la recenta gala Grammy 2022, acesta a primit a doua lui nominalizare din cariera. Pentru acest moment special, Costi a plecat in Statele Unite și a participat la eveniment, insa nu a ratat nici petrecerile alaturi de prietenii lui celebri precum…

- Mai multe generații au fredonat de peste 20 de ani versuri precum “Haide vino inapoi”, din piesa lansata in 1999 de varianta N&D. Timpul a trecut, dar melodia e inca difuzata in cluburi și cantata de tineri. Astfel incat Nicolae Marin aka NICK s-a gandit la o revenire in forța a acestui hit! Publicul…

- Renault cauta moduri prin care poate ceda, probabil unei entitați din Rusia, participația sa la constructorul auto Lada care are 45.000 de angajați. Vor exista, probabil, efecte și in Romania, fiindca grupul anunța la inceput de 2021 o mai mare apropiere intre Dacia și Lada, pentru economii de costuri.