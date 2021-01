VIDEO Sony a prezentat la târgul CES drona Airpeak care poate filma la calitate 4K ​Sony a prezentat la târgul CES Las Vegas propria sa drona, un model numit Airpeak ce este echipat cu camerele Alpha ale Sony care sunt printre cele mai apreciate din industrie. În clipul de prezentare, drona filmeaza în viteza concept-car-ul Vision-S prezentat de Sony anul trecut la CES. Compania a publicat și un video cu testele din Austria pentru mașina Vision-S.





Sony produce printre cele mai bune camere video de pe piața și multe drone au suport pentru acestea. Acum, Sony a prezentat propria drona dotata cu camerele Alpha, drona care poate fi folosita pentru filmari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a prezentat la târgul CES Las Vegas un concept de robot care poate recunoaște și ridica obiecte de diferite marimi, poate pune masa, poate turna vin în pahare și poate ajuta la curațenie. Acest robot este ”în faza de dezvoltare”, spune compania care a anunțat însa…

- ​​Compania germana de livrari prin aplicație Delivery Hero, prezenta în România prin serviciul Food Panda, a atras finanțari de peste 1,2 miliarde de euro din piața, prin vânzare de acțiuni. Citește mai departe pe StartupCafe.ro...

- In data de 29 noiembrie 2020, Vienna Insurance Group a semnat acordul de cumparare de actiuni pentru achizitionarea entitatilor asiguratorului olandez Aegon in Ungaria, Polonia, Romania si Turcia. Tranzactia include companii de asigurari, societati de administrare a fondurilor de pensii private,…

- Dirijorul Ion Marin a fost numit in calitate de profesor universitar și conducator artistic al activitații de concert a Universitații Mozarteum din Salzburg, anunța Ambasada Romaniei in Austria. Cunoscuta Universitate Mozarteum din Salzburg a anunțat numirea dirijorului Ion Marin in calitate…

- In data de 29 noiembrie 2020, Vienna Insurance Group a semnat acordul de cumparare de actiuni pentru achizitionarea entitatilor asiguratorului olandez Aegon in Ungaria, Polonia, Romania si Turcia. Tranzactia include companii de asigurari, societati de administrare a fondurilor de pensii private, societati…

- ”In data de 29 noiembrie 2020, Vienna Insurance Group a semnat acordul de cumparare de actiuni pentru achizitionarea entitatilor asiguratorului olandez Aegon in Ungaria, Polonia, Romania si Turcia. Tranzactia include companii de asigurari, societati de administrare a fondurilor de pensii private, societati…

- Pandemia aduce in prim-plan un concept japonez, care combina munca și vacanța. Se numește workation. Este vorba despre lucru la distanța, dar nu de acasa, ci dintr-o destinație de vacanța: fie de pe o plaja, fie de pe un munte, dupa preferințe. Ziua de munca ar fi de doar patru... The post Noul concept…

- Vaccinul anti COVID-19 produs de compania americana Moderna nu va ajunge doar la americani. Compania a primit confirmarea scrisa de la Agentia Europeana pentru Medicamente ca mRNA - 1273 este eligibil pentru depunerea unei cereri de autorizare pentru a intra pe piata din Uniunea