[VIDEO] Situație tragică în cazul bărcii răsturnate în Mureș: doi adulți și doi copii sunt dispăruți In barca rasturnata in aceasta seara in Mureș se aflau 12 persoane, dintre care patru sunt disparute. Un copil este resuscitat pe malul Mureșului, la Periam. Din informațiile pe care le deținem, patru persoane, doi adulți și doi copii din Semlac sunt disparuți in apele Mureșului. Serviciul de Ambulanța Județean Arad a comunicat ca in […] The post [VIDEO] Situație tragica in cazul barcii rasturnate in Mureș: doi adulți și doi copii sunt disparuți first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post [VIDEO] Situație tragica in cazul barcii rasturnate in Mureș: doi adulți și doi copii… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje aparținand ISU Arad și Timiș au fost chemate in zona portului Periam, unde o barca cu 12 ( 6 adulți, 6 copii)... The post Doi adulți și doi copii, inca disparuți dupa ce barca in care se aflau s-a rasturnat. Un alt minor este in stop cardio-respirator appeared first on Special Arad…

- Mai multe echipaje aparținand ISU Arad și Timiș au fost chemate in zona portului Periam, unde o barca cu 12 ( 6 adulți, 6 copii)... The post Doi adulți și doi copii, inca disparuți in apa dupa ce barca in care aflau s-a rasturnat appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In barca rasturnata in aceasta seara in Mureș se aflau 12 persoane, dintre care patru sunt disparute. Un copil este resuscitat pe malul Mureșului, la Periam. Serviciul de Ambulanța Județean Arad a comunicat ca in barca erau 12 persoane, iar pe malul aradean sunt pana acum sunt asistate de catre echipajele…

- In aceasta seara, in jurul orei 21,00, intre Semlac și Șeitin s-a rasturnat o barca in Mureș cu 10 persoane. Șase au reușit sa iasa din apele Mureșului pe malul din zona localitații Periam, patru sunt in apa, in zona județului Arad. Din primele informații, trei copii au fost scoși din apa și sunt in…

- Un accident rutier a avut loc cu puțin timp in urma pe autostrada A1, la km 530, sens de mers spre Timișoara. Un TIR s-a rasturnat. Conform Serviciului de Ambulanța Județean Arad, accidentul s-a soldat cu doua victime. Ambele persoane accidentate, cetațeni bulgari, au fost transportate la Spitalul Județean…

- Un accident a avut loc in aceasta seara pe centura orașului Ineu. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se gaseau șase pasageri. La fața locului au sosit mai multe ambulanțe de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad. Echipajele medicale au consultat cele doua victime, conștiente…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe strada Oituz, colț cu Liviu Rebreanu. In urma evenimentului rutier au rezultat trei victime, doi adulți și un copil. La fața locului au ajuns o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța Județean Arad și un echipaj SMURD. Unul dintre adulți a fost transportat…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier la Iratoșu. In evenimentul rutier au fost implicate un microbuz școlar și un autoturism. Conform primelor informații in microbuz se afla 7 copii, unul dintre ei fiind lovit la cap. La fața locului se deplaseaza o ambulanța de la Serviciul de Ambulanța…