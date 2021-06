Stiri pe aceeasi tema

- FIECARE PICATURA DE SANGE POATE FACE DIFERENȚA! DONAM IMPREUNA, PENTRU VIAȚA – pentru toți cei care au nevoie de ajutorul nostru, in noua campanie, care a debutat luni, 7 iunie. Un nou efort de a fi solidari in gesturi frumoase – pentru ca o picatura de sange poate deveni miracol pentru cei care sunt…

- Locuitorii comunei Vintileasca sunt terorizați de urși. In ultimele zile, mai mulți urși au fost vazuți in zonele marginașe din comuna, iar unii dintre urși au intrat noaptea in mai multe gospodarii unde au atacat și au ucis mai multe oi și porci. „Avem mai multe saptamani de cand urșii vin și intra…

- CSS Focșani a participat cu 15 sportive și doua arbitre Oneștiul a gazduit vineri, 23 aprilie și sambata, 24 aprilie, tradiționala competiție ”Cupa Nadia Comaneci”, ajunsa la ediția a 7-a. A fost un concurs de cuprindere naționala, cu participarea junioarelor 3, nivel 1 și 2 de la CSS Focșani, CSM…

- De Ziua Pamantului, care a fost celebrata ieri, organizațiile locale PSD și organizația județeana PSD Vrancea au desfașurat ample activitați de ecologizare in peste 40 de localitați din județ. Alaturi de primari, lideri locali, deputați, consilieri județeni și locali, la acțiune au participat peste…

- Cand natura reinvie la viața și Sarbatorile Pascale se apropie, polițiștii vranceni iși reiau obiceiurile deja devenite „tradiție”. Urmand cursul apei și al codrului verde, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlara s-au reintors in comuna Irești, la copiii din cadrul corului Parohiei comunei…