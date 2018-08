VIDEO si FOTO Destinatii de weekend: Cazanele Dunarii, unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 120.000 de persoane au tranzitat Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II in weekend, majoritatea fiind inregistrate la intrarea in tara, unde coloanele de masini de pe autostrada pan-europeana au ajuns la zece kilometri. Cele mai multe dintre persoanele care au venit in Romania sunt…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.217 locuri de munca vacante pentru romanii care dores sa lucreze peste granite. cele mai multe slujbe sunt disponibile in Olanda pentru muncitori in gradinarit, manipulanti marfa si culegatori de fructe si legume.

- Scoala Profesionala Germana Kronstadt din Brasov este prima scoala profesionala in sistem dual german din Romania. A fost infiintata in 2014. Cu sustinerea a 19 companii de renume mondial din regiunea Brasovului, scoala ofera elevilor specializare si un loc de munca sigur la finalul studiilor.

- Cea de-a XXVI-a ediție a Zilelor Europene ale Patrimoniului - o initiativa comuna a Consiliului Europei si a Uniunii Europene - va avea loc in Romania pe 15 septembrie și va avea tema "Locuri ale memoriei", potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii și Identitații Naționale, scrie Mediafax.In…

- Societate de construcții și Instalații inca din 1996 cu activitate desfașurata in Romania și Germania angajeaza in condiții extrem de avantajoase: -muncitori calificați amenajari interioare -fierari și dulgheri. Relații suplimentare la numarul de telefon: 0766555328 Marius Neacșa – Director General

- Ajutor nesperat pentru absolvenții liceelor din mediul rural. Din toamna anului universitar 2018/2019, Ministerul Educației ofera aproape 60 de locuri bugetate la facultațile Universitații din Oradea. Condiția e ca aceștia sa fi promovat examenul de bacalaureat. La nivel național, Ministerul Educației…

- Motoare incinse, scarțait de roți și spectacol la mare inalțime. Sunt cateva din ingredientele pe care turiștii care aleg ca destinație de weekend Transalpina le pot savura. Cea mai inalta șosea din Romania s-a transformat in pista de drifturi. 43 de piloți din Romania, Ungaria, Bulgaria și…

- Vineri, 1 iunie 2018, incepand cu ora 10:00, va așteptam la inaugurarea primului Parc Tematic din Romania de susținere a mobilitații alternative. Noul “Velo Park”, amenajat pe o suprafața de peste 2.000 metri patrați, langa stadionul Milcovul din cartierul Sud, are ca obiectiv principal…