- Marți dupa amiaza, un barbat de 67 ani, din municipiul Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe str. Nicolae Labis din comuna Dumbraveni, a patruns pe DN 29 și a intrat in coliziune cu autoturismul condus de catre un barbat de 29 ani, din municipiul Botosani. In urma evenimentului rutier a rezultat…

- VIDEO: Biserica „Sfantul Vasile cel Mare” din curtea Spitalului de Urgența „Mavromati” și-a cinstit ocrotitorul spiritual Credincioșii din Botoșani au umplut bisericile duminica seara pentru un popas duhovnicesc in solemnitatea specifica sarbatorii Taierii imprejur a Domnului Iisus Hristos, a Sfantului…

- FOTO&VIDEO: Micuții de la Gradinița „Floare de colț”, din municipiul Botoșani, au cinstit Ziua Naționala Preșcolarii de la Gradinița „Floare de colț” au cinstit Ziua Naționala prin cantece patriotice, poezii și povești patriotice. Emoția momentului a fost dublata de frumusețea straielor cu care micuții…

- FOTO: Locuitorii comunei Rachiți au cinstit Ziua Naționala in biserica De 1 Decembrie, ziua lor, locuitorii comunei Rachiți s-au strans in biserica, alaturi de preoții lor și de Dumnezeu. Pe langa slujba specifica oficiata de parintele Ovidiu Rodu, oamenii au ținut sa fie impreuna, sa simta la unison…

- VIDEO: Biserica Vovidenia, din municipiul Botoșani, și-a cinstit ocrotitoarea. „Sa avem nadejde in Mama noastra din Ceruri” Sute de botoșaneni au participat la slujbele oficiate in Biserica Vovidenia, din municipiul Botoșani, care și-a sarbatorit hramul pe 21 noiembrie. Sarbatoarea marcheaza momentul…