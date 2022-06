Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Kiril al Rusiei a avut parte de un moment penibil in timpul unei slujbe religioase. Intr-un moment de neatenție Kiril a alunecat și a cazut pe spate. Imediat a fost ajutat de colaboratori iar televiziunea care transmitea evenimentul a schimbat cadrul. Fii la curent cu cele mai noi…

- Autoritațile locale din orașe de pe intreg teritoriul Rusiei au inceput in ultimele zile sa dea jos bannere cu litera „Z”, devenit un simbol al susținerii fața de razboiul dus in Ucraina, relateaza The Moscow Times. De masura au fost vizate inclusiv partidele politice, Serghei Mironov, liderul formațiunii…

- Vladimir Putin susține ca, in ciuda sancțiunilor economice masive ale Occidentului, economia Rusiei rezista. „In ciuda tuturor dificultaților, aș dori sa observ ca economia rusa rezista impactului sancțiunilor, rezista destul de demn. Toți principalii indicatori macroeconomici vorbesc despre asta”,…

- Casa Alba lucreaza pentru a oferi luptatorilor ucraineni rachete antinava avansate pentru a ajuta la infrangerea blocadei navale a Rusiei, pe fondul ingrijorarii ca arme mai puternice, care ar putea scufunda navele de razboi rusesti, ar intensifica conflictul, transmite Reuters. Ucraina nu a facut nici…

- Operatiunea militara de la Moscova se va incheia cand NATO va inceta sa mai foloseasca teritoriul ucrainean pentru a ameninta Rusia, a declarat Alexey Polishchuk, un inalt oficial al Ministerului de Externe al Rusiei, pentru agentia de presa de stat rusa Tass, potrivit BBC. ”Operatiunea militara speciala…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, analizeaza propunerile președintelui ucrainean care a cerut, in discursul sau adresat romanilor, ca sunt necesare noi sancțiuni impotriva Rusiei. Zelenski a dat ca exemplu oprirea importukui de gaze și a tranzitului de marfuri dinspre Rusia, precum și inchiderea…

- Trupele ucrainene care au intrat in orașul Bucha, dupa retragerea armatei Rusiei, au gasit case distruse, strazi blocate de tancuri și vehicule militare rusești arse și cadavre ale civililor despre care localnicii spun ca au fost uciși fara sa-i fi provocat pe soldații Moscovei, conform Kyiv Independent.…

- Politistii din Hunedoara au stabilit ca bolovanul care a distrus acoperisul si plafonul unei case provine in urma unei detonari, de la fostul combinat siderurgic, aflat la aproximativ un kilometru de locul in care se afla cele doua imobile. In acest caz a fost intocmit dosar penal. Conform IPJ Hunedoara,…