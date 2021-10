VIDEO Seism în sudul Pakistanului: Cel puţin 20 de morţi Cel putin 20 de persoane si-au pierdut viata si alte 200 au fost ranite într-un cutremur cu magnitudinea 5,7 care s-a produs joi dimineata în sudul Pakistanului, au declarat oficiali locali, relateaza AFP și Agerpres. ''Primim informatii ca 20 de persoane au fost murit în urma cutremurului. Operatiunile de salvare sunt în desfasurare'', a declarat pentru AFP ministrul de Interne al provinciei Baluchistan, Zia ullah Langau, adaugând ca '' peste 200 de persoane au fost ranite ''.









