VIDEO: Șeful Inspectoratului Școlar Județean Mureș, clarificări despre vaccinarea profesorilor Inspectorul școlar general al județului Mureș, prof. drd. Sabin – Gavril Pașcan, a declarat, in cadrul unui interviu acordat in urma cu cateva zile cotidianului Zi de Zi, ca incurajeaza toate cadrele didactice "cu privire la vaccinare", dar in situația in care exista și temeri sau exista și situații in care angajați din sistemul de … Post-ul VIDEO: Șeful Inspectoratului Școlar Județean Mureș... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima reacție dupa decesul femeii din Bacau la cateva ore dupa vaccinarea impotriva COVID-19 The post Legile puterii | Raed Arafat, prima REACȚIE dupa decesul unei femei din Bacau la cateva ore dupa vaccinarea impotriva COVID-19 appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Legile puterii…

- In 31 de județe din țara, inclusiv județul Mureș, nu mai exista niciun loc disponibil pentru programari pentru vaccinarea impotriva COVID-19 in etapa a doua, anunța Comitetul de coordonare a vaccinarii. Autoritațile precizeaza ca au cerut STS actualizarea platformei, astfel incat sa poata fi facute…

- Incepand de luni, 18 ianuarie, prof. drd. Sabin – Gavril Pașcan a fost numit prin detașare in interesul invațamantului din funcția de inspector școlar general adjunct in funcția de inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Mureș. Decizia a fost luata conform Ordinului de Ministru nr.…

- Cat costa vaccinarea tuturor romanilor? Aceasta este suma care se platește pentru fiecare pacient in parteHepta Statul platește aproximativ 280 de lei pentru vaccinarea fiecarui roman. Asta inseamna ca, daca se indeplinește previziunea premierului Florin Cițu, cu cei 10 milioane de romani vaccinați,…

- Toate cele 560 de cadre medicale de la Spitalul Clinic Județean (SCJ) Mureș care au optat sa primeasca vaccinul Pfizer-BioNTech in prima etapa a campaniei de vaccinare din județ au fost vaccinate, potrivit informațiilor oferite de dr. Ovidiu Girbovan, managerul unitații medicale. Imbucurator este ca…

- OMS a declarat ca vaccinarea impotriva Covid-19 nu ar trebui sa fie obligatorie si recomanda ca in prima faza sa fie vaccinati angajatii din domeniul sanatatii cu risc crescut de infectare si cei expusi unor boli grave sau deces din cauza varstei. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat ca…

- Avocata fostului parlamentar roman in direct de la Chisinau ne aduce vesti senzationale The post Vineri, ora 18:00 – „Culiesele statului paralel": Avocata lui Cristian Rizea vine cu detalii uluitoare, in direct de la Chișinau appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Vineri, ora 18:00…

- Fostul procuror Mircea Negulescu face dezvaluiri in dosarul Lukoil și implicarea fostului premier Victor Ponta The post Culisele statului paralel | Dezvaluiri incendiare despre implicarea lui Victor Ponta in dosarul Lukoil. Ce spun Cristian Rizea și Mircea Negulescu appeared first on Realitatea de Mureș.…