- Ministra germana de interne l-a demis, marți, pe șeful agenției de securitate cibernetica naționala, suspectat anterior de legaturi cu Rusia și de faptul ca a compromis agenția fața de interesele rusești, a anunțat un purtator de cuvant al ministerului german, citat de Reuters.

- Moldova a declarat ca trei rachete de croaziera lansate de Rusia asupra Ucrainei au traversat luni spațiul aerian moldovenesc și ca l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a da explicații, transmite Reuters. ”Trei rachete de croaziera lansate in aceasta dimineața asupra Ucrainei de pe nave rusești in…

- Guvernul Republicii Moldova ia in calcul retragerea cetațeniei celor care pleaca sa lupte in Ucraina de partea Rusiei, in condițiile in care mulți dintre aceștia au pașapoarte rusești și sunt eligibil sa fie mobilizați, a anunțat, luni, președinta Maia Sandu, relateaza Reuters. Ea a spus ca exista riscul…

- Serviciile secrete din Rusia au reținut un cetatean rus, suspectat ca a transmis informații militare secrete Ucrainei, au anunțat, marți, agențiile de presa ruse, citand agenția federala de securitate FSB, transmite Reuters. ”FSB a descoperit ca un cetatean rus (comitea fapta) de inalta tradare prin…

- Aprovizionarea cu gaze a Germaniei este in prezent asigurata, dar situatia este tensionata si nu poate fi exclusa o inrautatire a situatiei, a afirmat autoritatea de reglementare a retelei, dupa ce grupul rus Gazprom a oprit livrarile prin conducta Nord Stream 1, transmite Reuters. Rusia a suspendat…

- In spațiul public din Rusia se vorbește despre intenția Kremlinului, folosind propriile servicii speciale, de a-l lichida pe ideologul „lumii ruse”, Alexandr Dugin, dar i-au ucis accidental fiica. Decizia de lichidare a lui Dugin ar fi putut fi luata de Kremlin, deoarece declarațiile sale nu se mai…

- Kievul si Moscova se acuza, joi, de noi bombardamente la Centrala Nucleara Zaporojie, cea mai mare din Ucraina si din Europa, ocupata de Rusia, iar operatorul ucrainean evoca „cinci atacuri” in apropierea unui depozit de substante radioactive, relateaza AFP. „Cinci noi atacuri au fost semnalate in imediata…

- Ungaria se așteapta ca un acord privind suplimentarea livrarilor de gaze naturale rusești sa fie semnat in aceasta vara, a anunțat, vineri, premierul ungar Viktor Orban la postul public de radio, relateaza Reuters. Cele doua țari au inceput deja discuțiile privind achiziționarea a 700 de metri cubi…