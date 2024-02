Stiri pe aceeasi tema

- „Fermierii romani trebuie sprijiniti! Ministrii sau comisari, plecam cu totii acasa, daca nu ii sustinem! Am fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde asa cum am promis, am pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii a precizat…

- Donald Tusk a depus astazi juramintul de investire in funcția de prim-ministru al Poloniei. Miniștrii noului sau guvern au depus și ei juramintul in fața președintelui Andrzej Duda. Dupa doua mandate la președinția Consiliului European (2014-2019), Donald Tusk a revenit in centrul vieții politice poloneze…

- Miniștrii s-au intrunit astazi, 6 decembrie, in ședința. Pe ordinea de zi au fost 36 de subiecte. Totodata, pe agenda au fost adaugate trei chestiuni suplimentar, ce au fost aprobate de cabinetul de miniștri.

- Guvernul s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi a cabinetului de miniștri a fost pachetul bugetelor pentru anul 2024, pe care, ulterior, Executivul il va propune Parlamentului spre aprobare.

- Guvernul s-a intrunit in ședința. Pe ordinea de zi a cabinetului de miniștri a fost pachetul bugetelor pentru anul 2024, pe care, ulterior, Executivul il va propune Parlamentului spre aprobare.

- Miniștrii de externe din China, Japonia și Coreea de Sud s-au intalnit din nou, dupa patru ani. La reuniunea organizata duminica, cele trei țari au ajuns la o serie de consensuri privind aprofundarea cooperarii trilaterale, fiind efectuat un schimb de opinii privind problemele regionale și internaționale…

- In perioada 23-25 noiembrie la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu” Baia Mare s-a desfașurat cea de-a XVI-a ediție a concursului regional “Prin labirintul matematicii”, dedicat elevilor din invațamantul preuniversitar. Peste 525 de elevi s-au aliniat la linia de start,incurajați de profesori, parinți…

- Cea de-a X-a etapa a Ligii a IV-a Elite s-a desfașurat sambata, 11 noiembrie, unde toate echipele mureșene s-au luptat pentru primul loc in clasamentul Ligii. Astfel, in prima serie, AS Campia Riciu a jucat impotriva celor de la CS Iernut, unde iernuțenii au caștigat cu scorul de 2-0 (1-0), cele doua…