Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți lideri AUR, in frunte cu președintele formațiunii George Simion, protesteaza marți in fața biroului lui Marcel Ciolacu de la Camera Deputaților și cer excluderea UDMR de la guvernare. Protestul AUR vine dupa ce luni partidul anunța ca vrea explicații oficiale de la premierul Nicolae Ciuca…

- Organizatorul Eurovision 2022 anunța ca a decis sa elimine notele oferite de juriile din șase țari din cauza unor nereguli. Printre juriile descalificate s-ar numara și juriul din Romania, alaturi de cele din Georgia, Azerbaidjan, Polonia, San Marino și Muntenegru, scrie ESCXTRA, publicație specializata…

- Un scandal a avut loc, marti, pe holurile Camerei Deputatilor, intre parlamentari de la AUR si liderul deputatilor PSD. Nemulțumiți ca un proiect de lege nu a reușit sa treaca de votul majoritații, l-au confruntat pe Alfred Simonis, iar discuția a degenerat rapid in jigniri și amenințari cu bataia.…

- Scandal la nivel inalt intre Rusia și Israel, in ultimele zile, pe tema antisemitismului. Ministerul de Externe al Rusiei a acuzat, marti, Israelul ca sprijina ”regimul neonazist” si ”alimenteaza antisemitismul” din Ucraina, dupa ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, spusese ca Adolf Hitler…

- Aproximativ 200 de femei si copii din Ucraina protesteaza, sambata, la Constanta, fata de invazia armatei ruse in tara lor. Protestul a fost organizat sub denumirea de „Marșul mamelor” și va dura pana la ora 13. Femeile și copiii lor s-au adunat in fața Consulatului Rusiei din munciipiul Constanța,…

- Decizia guvernului slovac de a livra Ucrainei sistemul sau de aparare aeriana S-300 pentru a putea lupta impotriva invaziei rusesti a declansat o lupta politica la Bratislava. Desi initiativa a adus Slovaciei laude din partea SUA – si promisiunea sosirii unui sistem de aparare antiracheta Patriot –…

- 12 refugiati ucraineni sunt cautati de jandarmi in munti, la altitudine mare, intre Romania si Ucraina. Rudele au sunat la 112, pentru ca nu mai stiu nimic de ei. Potrivit surselor Antena 3, azi-noapte, 12 persoane din Ucraina ar fi incercat sa treaca in Romania pe varful Pop Ivan, care situat la aproximativ…

- Guvernul a anunțat ca va adopta, zilele acestea, ordonanța de urgența care prevede plafonarea prețurilor la energie și gaze de la 1 aprilie, dar proiectul nu a putut fi aprobat nici in ședința de guvern de miercuri, deoarece PSD nu se poate pune de acord cu PNL in prvința masurilor. Mai exact, PSD critica…