Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anunțat ca anul acesta nu vor fi invitați demnitari straini la parada militara care se va desfașura pe 9 mai la Moscova. Singurul șef de stat prezent va fi președintele Kirghizstanului, Sadir Japarov, iar spectacolul aviatic a fost scos din program. Pe 9 mai, la parada militara prezentata in…

- Jan Lipavsky, ministrul ceh de externe l-a numit pe Serghei Lavrov „un clovn” și a afirrmat ca liderii Rusiei teroriste ar trebui sa fie judecați, ca raspuns la comentariile diplomatului rus legate de președintele ceh, scrie cotidianul ucrainean Pravda. Lipavsky a scris pe Twitter ca „declarațiile clovnului…

- Rusia nu invita niciun sef de stat sau de guvern strain la parada militara din 9 mai, in cel de-al doilea an de razboi al Kremlinului impotriva Ucrainei, relateaza DPA. Vladimir Putin a luat aceasta hotarare susținand ca nu este o aniversare speciala a evenimentelor, și de aceea nu va invita conducatorii…

- Rusia a anuntat vineri ca toate avioanele de lupta furnizate Ucrainei de statele occidentale vor fi distruse, dupa ce statele membre NATO Polonia si Slovacia s-au angajat sa trimita avioane de lupta MiG-29 Kievului, relateaza Reuters, citata de Agerpres. De la declansarea invaziei ruse in Ucraina in…

- O racheta a rușilor s-a prabușit luni dimineața intr-o zona rezidențiala din orașul Belgorod, din Rusia. Potrivit unor imagini publicate pe rețelele sociale, racheta iși schimba brusc traiectoria și lovește localitatea aflata in apropierea graniței cu Ucraina. Potrivit Sky News, nu exista informații…

- Wikipedia a fost amendata cu 2 milioane de ruble (25.400 de euro) de un tribunal din Rusia pentru ca a refuzat sa stearga mai multe pasaje care se refereau la armata rusa, informeaza Agerpres. La scurt timp dupa ce Rusia a invadat Ucraina anul trecut, parlamentarii rusi au adoptat legi noi care restrictioneaza…

- Armata ucraineana a declarat ca Rusia și-a dublat vineri numarul de nave aflate in serviciu activ in Marea Neagra și a prezis ca aceasta ar putea fi o pregatire pentru mai multe atacuri cu rachete, potrivit Reuters. Marina rusa a lansat in mod regulat rachete din Marea Neagra, ca parte a unui efort…

- Rusia inregistreaza cele mai numeroase victime de la prima saptamana de invazie in Ucraina, potrivit celei mai recente actualizari de informatii publicata de Ministerul Apararii al Marii Britanii, relateaza The Guardian. Armata britanica considera ca in ultimele 2 saptamani, Forțele Armate Ruse au avut…