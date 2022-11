VIDEO| Rusia luptă pe două fronturi: Avioane rusești au bombardat orașul sirian Idlib, ucigând cel puțin nouă civili Avioane rusești au bombardat duminica tabere din apropierea orașului Idlib din nord-vestul Siriei, ucigand cel puțin noua civili, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

