Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a acuzat luni serviciile secrete ucrainene ca au comis asasinarea in weekend a Dariei Dughina, au relatat agențiile de presa rusești. FSB a publicat un videoclip despre modul in care ucraineanca Natalia Vovk, care este numita suspecta in uciderea Dariei Dugina, a intrat in Rusia impreuna cu fiica