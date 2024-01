Stiri pe aceeasi tema

- Furtuna care a provocat coduri rosii si portocalii in nordul si vestul Europei va aduce zapada și in Romania. Isha este un sistem meteorologic de joasa presiune care a adus zapada abundenta in nord-estul SUA la sfarșitul saptamanii trecute și s-a dezvoltat pe masura ce a traversat Atlanticul, spre Europa.…

- Vești de ultima ora! Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o noua alerta de vreme extrema in Romania. A fost anunțat un nou val de ninsori, viscol și temperaturi scazute in Romania. In anumite zone, valorile din termometre vor scadea chiar și pana la -18 grade Celsius.

- In urmatoarele zile, vremea in Romania va aduce schimbari semnificative, afectand in special regiunile sudice și centrale ale țarii. Așadar, este important sa fii pregatit pentru condiții meteorologice dificile, deoarece meteorologii au emis un cod galben de avertizare. Prognoza Meteo 07.01/12:00 –…

- Ciclonul Henk, care a devastat Europa cu ploi de mare intensitate și vant cu viteze de pana la 160 km/h, a ajuns și in Romania. Cetațenii din Marea Britanie au primit 700 de avertizari de inundații din cauza furtunii Henk, iar meteorologii din Romania au dat cod galben de viscol in jumatate din țara.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari meteo cod portocaliu și cod galben de ninsori și viscol, valabile marți și miercuri in Romania. Este afectata de Cod Galben de vreme rea și zona de munte a județului Cluj.O avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ, vant puternic…

- O noua alerta in Romania! Meteorologii au emis un nou cod galben de ninsori și visol in perioada urmatoare. In ultimele zile, ninsoarea și viscolul au facut ravagii in mai multe zone din Romania, unde mai mulți oameni au ramas blocați in case. Iata ce se va intampla in continuare.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de viscol in zonele inalte din zece judete, respectiv de intensificari ale vantului, ce vizeaza judetul Botosani. Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in judetele Caras-Severin si Hunedoara…

- Dupa cateva zile in care temperaturile s-au apropiat de normalul perioadei, meteorologii au anunțat ca Romania va fi lovita de un nou val de aer polar. Sfarșitul acestei saptamani aduce valori termice mai ridicate, urmand ca din weekend, temperaturile sa scada din nou.