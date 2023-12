Stiri pe aceeasi tema

- Revolta vineri la Slatina unde a avut loc intalnirea regionala a Ligii Alesilor Locali a Partidului National Liberal din regiunea Sud-Vest Oltenia. Mai mulți lideri PNL prezenți la eveniment, printre care și primarul comunei Bujoreni din județul Valcea, Gheorghe Gingu s-au aratat nemulțumiți de partenerii…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Slatina, ca nu s-a luat o decizie la nivel de partid cu privire la candidatura sa la prezidentiale, el subliniind insa ca nu se da inapoi de la nicio responsabilitate si ca „nu poti sa ceri unui partid sa vina sa castige alegerile si presedintele…

- "Cand va veni vremea, vom vorbi despre toate. Dumneavoastra, celor de la Olt, ca si celor de la Dolj, le pot spune ca in momentul de fata PNL, cu toti oamenii care sunt aici, PNL are cea mai valoroasa resursa umana, are capacitatea, are potentialul (...), poate sa isi asume abordarea si castigarea alegerilor…

- Virgil Popescu dinamiteaza coaliția: PSD iti infige cutitul pe la spate!Fostul ministru liberal al Energiei, Virgil Popescu, a declarat, vineri, la Slatina, ca nu e usor de coabitat cu PSD, un "partid care iti infige cutitul pe la spate, iti ia primarii, ti-i momeste".In calitate de presedinte al…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, 8 decembrie, ca liberalii au fost nevoiți sa faca o coaliție in toamna lui 2021 cu PSD din cauza situației politice și a crizelor prin care trecea Romania.„Am asumat guvernarea cu Partidul Social Democrat si am fost prim-ministru, a trebuit sa-mi asum…

- Liberalii, asemeni reprezentanților celorlalte partide politice, se pregatesc pentru anul electoral 2024, cand vor avea loc mai multe randuri de alegeri, inclusiv prezidențialele. In tot acest context, mai-marii PNL-ului, in frunte cu președintele partidului, Nicolae Ciuca, s-au aflat vineri la intalnirea…

- Fostul ministru al transportului, Radu Berceanu a dat de pamant cu doi dintre cei mai importanți oameni din politica romaneasca și a emis niște teorii sumbre despre viitorul Partidului Național Liberal. Președintele Klaus Iohannis a fost criticat aspru de fostul ministru PDL. Radu Berceanu care recunoaște…

