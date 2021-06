Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri seara gazda unei receptii in onoarea liderilor statelor din grupul G7. Summitul are loc timp de trei zile in Cornwall și este prima reuniune a liderilor G7 fața in fața din pandemie.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii in onoarea liderilor statelor din grupul G7, luand prim-planul scenei la summitul pe care acestia il au timp de trei zile in Cornwall, relateaza agentia Reuters. Suverana in varsta de 95 de ani a fost insotita de ceilalti cei…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost vineri gazda unei receptii in onoarea liderilor statelor din grupul G7, luand prim-planul scenei la summitul pe care acestia il au timp de trei zile in Cornwall, relateaza agentia Reuters. Suverana in varsta de 95 de ani a fost insotita de ceilalti…

- Regina Elisabeta a II-a si membrii familiei regale sunt "incantati" de nasterea fetitei printului Harry si a sotiei sale Meghan Markle anuntata duminica, a declarat Palatul Buckingham. Suverana, fiul sau, printul Charles, si sotia sa Camilla, precum si printul William si sotia sa Kate "au fost informati…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- Regina Elisabeta a II-a urmeaza sa-i primeasca pe presedintele american Joe Biden si pe Prima Doamna Jill Biden la Castelul Windsor, dupa summitul G7 care urmeaza sa inceapa saptamana viitoare in Regatul Unit, anunta joi Palatul Buckingham, relateaza Reuters.

- Regina Elizabeth a Marii Britanii îi va primi, la reședința sa de la Castelul Windsor, pe președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden, întâlnirea fiind programata pentru 13 iunie, chiar înaintea summitului pe care liderul de la Casa Alba îl va avea cu omologul…

- Presedintele american, Joe Biden, va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul…