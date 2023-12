(VIDEO) Regina Danemarcei abdică Surpriza regala. Regina Danemarcei si-a anuntat in mod neasteptat abdicarea in discursul sau traditional de Anul Nou, relateaza Sky News. Margrethe a II-a se va retrage oficial de pe tron la 14 ianuarie. „Am decis ca acum este timpul potrivit”, a spus Margrethe a II-a, care are 83 de ani. Suverana se afla de 52 de ani pe tron. Noul monarh al Danemarcei va fi fiul ei cel mare, printul mostenitor Frederik . „Pe 14 ianuarie 2024, la 52 de ani dupa ce i-am succedat mult iubitului meu tata, voi parasi functiile de regina a Danemarcei. Voi lasa tronul fiului meu, printul mostenitor Frederik”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

- Regina Margrethe a II-a a Danemarcei și-a anunțat duminica, 31 decembrie, abdicarea-surpriza in cadrul unui discurs televizat de Anul Nou, relateaza BBC, Reuters și Sky News.Ea va abdica pe data 14 ianuarie, cand se vor implini 52 de ani de cand a devenit regina.Fiul ei cel mare, prințul moștenitor…

