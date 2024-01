Stiri pe aceeasi tema

- Prime Minister Rishi Sunak said the UK would increase military funding for Ukraine by some 200 million ($260 million) to 2.5 billion, in a show of commitment to Kyiv as military action in the Middle East draws the world’s attention, according to Bloomberg. The premier made the announcement on a visit…

- Federația Sanitas a anunțat ca a strans deja peste 50.000 de semnaturi necesare pentru a declanșa greva generala in sistemul medical. Federația Sanitas, cea mai mare federație sindicala din sistemul sanitar, amenința cu declanșarea grevei generale, in luna februarie. Sindicaliștii cer deblocarea a 10.000…

- Numarul cazurilor de șoferi prinși bauți la volan crește alarmant. Anul trecut, polițiștii au deschis peste 10.000 de dosare penale pentru conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice. In primele 11 luni ale anului trecut au fost deschise, in Romania, peste 10.000 de dosare penale pentru…

- Ortodocsii il sarbatoresc, duminica, pe Sfantul Ioan Botezatorul. Sfantul Ioan mai este numit si Inaintemergatorul, pentru ca este cel care a anuntat venirea lui Hristos. Peste 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica duminica. Potrivit Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor…

- Two explosions killed nearly 100 people and wounded scores at a ceremony in Iran on Wednesday to commemorate commander Qassem Soleimani who was killed by a U.S. drone in 2020, Iranian officials said, blaming unspecified “terrorists,” according to Reuters. Iranian state television reported a first and…

- De la 1 ianuarie 2024, Belgia preia de la Spania presedintia rotativa a Uniunii Europene, pentru urmatoarele sase luni. Belgia detine presedintia rotativa pentru a 13-a oara, intr-un moment in care Uniunea Europeana se afla la o rascruce de drumuri, confruntandu-se cu consecintele razboiului din Ucraina,…

- Catalin Cherecheș a refuzat sa-și dea acordul pentru extradarea simplificata, astfel ca procedura ar putea dura cateva luni, a declarat avocatul sau din Romania, Razvan Doseanu. Aparatorul primarului mai susține ca Cherecheș NU s-a opus reținerii cand a fost imobilizat de polițiștii germani. Razvan…

- In cadrul unui eveniment fara precedent desfașurat saptamana aceasta in Ghana, Uniunea Africana și țarile din Caraibe s-au reunit pentru a forma o coaliție puternica in vederea obținerii de daune pentru perioada sclaviei. Acest parteneriat istoric, care implica Uniunea Africana, cu 55 de state membre,…