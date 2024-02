Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Dorin Recean a venit cu un comentariu dupa ce licitația pe spațiile de la Aeroport a fost anulata. „E clar ca a fost sabotata și din interior și din exterior. Urmeaza ancheta sa determine cum aceste lucruri s-au intamplat”, a declarat prim-ministrul la emisiunea „InProfunzime” de a ProTv.

- Premierul Dorin Recean afirma ca Republica Moldova se afla in discuții cu Romania privind intenția statului vecin de a cumpara Portul Giurgiulești. „Acum suntem la etapa de a analiza care sunt oportunitațile”, a declarat prim-ministrul la emisiunea „InProfunzime” de a ProTv.

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, afirma ca scandal din jurul licitației de la Aeroport este generat de grupul criminal Șor. „Eu nu am nicio treaba cu compania despre care se vorbește. Sa fie clar”, a declarat ministrul la emisiunea „ InPROfunzime” , de la ProTv.

- Femeia de 64 de ani gasita fara suflare, cu urme de violența pe corp, in locuința din comuna Balcani, anunța ProTV. O ancheta intensiva a fost demarata in județul Bacau dupa descoperirea macabra a unei femei in varsta de 64 de ani, gasita fara viața in propria locuința. Polițiștii care au intervenit…

- Igor Grosu nu iși face iluzii nici in 2024. Gruparile criminale organizate, impreuna cu Federația Rusa, nu vor lasa in pace Republica Moldova nici in anul 2024. Declarația a fost facuta de președintele Parlamentului de la Chișinau in ședința plenara a forului suprem, conform stiripesurse.md.„Nu ne…

- Ministrul Energiei Sebastian Burduja a cerut reluarea de urgența a procedurii de licitației pentru proiectul Tarnița - Lapuștești, se arata intr-un comunicat de presa. Declarația a fost facuta dupa ce HotNews.ro a aratat cum proiectul vechi de 50 de ani privind construirea hidrocentralei cu acumulare…

- „Liviu Alexa, ințeleg ca ai primit niște mesaje, ca se insinueaza, in mesajul celor de la Clever Media, ca am primit niște bani, atat noi (Realtiatea PLUS, n.r.), cat și tu, de la un alt operator de telefonie mobila – Vodafone, ca sa facem aceasta investigație jurnalistica. Am vazut ca și tu ai cerut…

- Președinta Maia Sandu nu poate explica de ce autoritațile de profil au fost nevoite sa extinda perioada de inscriere la concursul pentru fotoliul de Procuror General, dupa ce doar doua persoane și-au trimis dosarele. „Intrebarea nu e la mine, eu nu pot aplica. Intrebarea e la procurori”, a declarat…