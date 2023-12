Stiri pe aceeasi tema

- „Din toate prețurile care vor exista pe piața gazelor naturale, cetațenii noștri il vor achita pe cel mai mic”, afirma premierul Dorin Recean, fiind intrebat daca Moldova va relua achizițiile de gaze naturale de la Gazprom in 2024. Declarațiile au fost facute de prim-ministrul Republicii Moldova in…

- Subvenție pentru agricultorii romani care cultiva usturoi. Suma suplimentata de minister și termen prelungit pentru plați Ministerul Agriculturii anunța propunerea de modificare a hotararii de Guvern privind ajutorul de minimis pentru producția de usturoi. ”Proiectul vizeaza doua modificari importante,…

- Agricultorii care au sa protesteze cu tractoarele in capitala vor reveni joi in Piața Marii Adunari Naționale, unde il vor aștepta pe premier și pe ministrul agriculturii cu decizii pe soluțiile discutate astazi. E vorba despre instituirea unui moratoriu țintit prin care va fi oprita calcularea penalitaților…

- Locuitorii din Comrat și Glodeni vor plati mai mult pentru caldura. Deciziile au fost aprobate la ședința de joi, 23 noiembrie, a Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE). Astfel, la Comrat tariful la caldura crește pana la 4578 de lei de lei Gcal, fara TVA. Locuitorii din Glodeni…

- Subvenții pentru fermieri 2023: Cine sunt agricultorii care urmeaza sa primeasca bani in urmatoare perioada. Anunțul APIA Subvenții pentru fermieri 2023: Cine sunt agricultorii care urmeaza sa primeasca bani in urmatoare perioada. Anunțul APIA Plata avansului APIA pentru anul curent este in curs, fermierii…

- Inteligența artificiala devine tot mai prezenta in viețile noastre. Primaria Sectorului 3 din Capitala și-a dotat site-ul cu un chat cu inteligenta artificiala (IA) și spune ca este prima administrație publica din țara care a facut asta.

- Vremea rea iși face de cap dupa o perioada in care am fost rasfațați cu temperature aproape de vara. Din pacate, sunt anunțate schimbari bruște ale vremii, care pot incurca planurile iubitorilor de plimbari și excursii in țara. Meteorologii avertizeaza asupra unor condiții meteorologice neobișnuite…