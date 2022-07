Stiri pe aceeasi tema

Barcelona s-a impus la limita, scor 1-0, in fata lui Real Madrid, prin golul nou venitului Raphinha. Pentru catalani a debutat si Lewandowski, anunța news.ro.

- Eden Hazard (31 de ani), extrema lui Real Madrid, s-a recuperat complet dupa accidentarile din sezonul trecut și e pregatit sa iși caștige un loc de titular in echipa lui Ancelotti. Belgianul sosit in 2019 pentru 115 milioane de euro de la Chelsea nu mai simte dureri la glezna, marea problema din sezonul…

- Rodrygo Silva de Goes (21 de ani) o ințeapa pe Barcelona și povestește cum a ales Real Madrid, dar și ce mentalitate exista in vestiarul „blanco”. Fara a fi titular de drept, Rodrygo a contribuit serios la unul dintre cele mai reușite sezoane din istoria recenta a lui Real Madrid. ...

- Luis Suarez (35 de ani) s-a desparțit de Atletico Madrid la finalul sezonului recent incheiat și ar dori sa joace pentru Juventus, anunța Gazzetta dello Sport. Liber de contract, jurnaliștii italieni spun ca atacantul s-ar fi autopropus la „Batrana Doamna”, la doi ani dupa ce a ratat transferul la echipa…

- Atacantul brazilian Neymar a anuntat ca nu intentioneaza sa se desparta in aceasta vara de Paris Saint-Germain. El si-a exprimat dorinta sa castige cat mai multe trofee cu gruparea din Hexagon, inclusiv Liga Campionilor. Acest lucru lipseste deocamdata din palmaresul campioanei Frantei. „Vreau sa castig…

- Joan Laporta, președintele celor de la FC Barcelona, a avut niște cuvinte dure la adresa lui PSG și a jucatorilor care aleg sa semneze cu echipa din capitala Franței. PSG a reușit sa ii prelungeasca contractul lui Mbappe, momindu-l cu un salariu de 180 de milioane de euro net pe 3 sezoane și un bonus…

- Fabian Ruiz (26 ani) este unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Napoli, motiv pentru care Barcelona și Real Madrid incearca sa obțina semnatura mijlocașului spaniol. Lui Ruiz ii expira contractul cu formația italiana in 2023 și nu dorește sa-și prelungeasca contractul, motiv pentru care oficialii…

- La cat de mult s-a comentat in ultimele zile despre Real Madrid și finalurile sale dramatice de meci, Barcelona și-a dorit pesemne s-o apuce intr-o direcție asemanatoare. Astfel incat sambata a caștigat pe terenul lui Betis, la ultima faza, ocazie cu care a obținut deja și dreptul de a fi in sezonul…