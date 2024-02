Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 4 februarie, polițiștii din Baia Sprie au luat masura reținerii pentru 24 de ore a unui tanar de 23 de ani, din Baia Mare, sub aspectul comiterii infracțiunilor de violare de domiciliu și tentativa la furt calificat. In fapt, la data de 02 februarie a.c., polițiștii au fost sesizați prin S.N.U.A.U.…

- Marti, 31 ianuarie, polițiștii din Seini au fost sesizați de o femeie de 26 de ani despre faptul ca, in noaptea de 30/31 ianuarie a.c., i-a fost sustrasa din fața unei societați comerciale o autoutilitara și un autoturism care se afla pe platforma. In urma activitaților informativ-operative, desfașurate…

- Pe fondul protestului inițiat joi, 25 ianuarie, de catre angajații din Sanatate in fața Ministerului Sanatații, a caror principale revendicari prevad majorarea salariilor și echitatea salariala intre categoriile de angajați din sistem și fața de alte ocupații, Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu,…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au depistat in trafic, in orașul Borșa, un tanar din Maramureș care conducea un autoturism de;i nu deține permis de conducere. Mai mult, mașina nu avea placuțe de inmatriculare. Sambata, 20 ianuarie, in jurul orei 20.00, pe timpul unor misiuni de supraveghere și…

- La data de 17 ianuarie a.c., la sediul Poliției Șomcuta Mare s-a prezentat un barbat in varsta de 57 de ani din oraș pentru a sesiza faptul ca persoane necunoscute i-au sustras din locuința 20.000 de lei. In urma activitaților specifice polițienești, s-a reușit identificarea persoanelor banuite de comiterea…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Harghita a fost semnalat cu privire la faptul ca o persoana, in varsta de 17 ani, a alunecat de pe un pod, de la o inalțime de aproximativ 8m, in localitatea Livezi-Ciuc. Aceasta are traumatism la genunchi. Potrivit informațiilor ISU, mai este și o a doua persoana,…

- In aceasta perioada, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș desfașoara activitați specifice, avand ca scop verificarea legalitații privind operațiunile cu articole pirotehnice de catre persoanele fizice și juridice. In baza exploatarii unor informații deținute, astazi, 19 decembrie…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Baia Mare au reușit sa probeze activitatea infracționala a unui tanar de 22 de ani din Coltau care a nascocit o metoda ilegala de a face bani. In data de 17 noiembrie acesta a intrat intr-o cafenea de pe strada Victoriei din municipiu și l-a indus in eroare…