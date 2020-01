Stiri pe aceeasi tema

Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton a anuntat ca va dona jumatate de milion de dolari pentru sustinerea pompierilor si a asociatiilor pentru protectia animalelor afectate de incendiile din Australia, relateaza bbc.com, potrivit news.ro.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza miercuri ca in Australia se mentin starea de dezastru in statul Victoria, starea de urgenta in statul New South Wales si alerta pentru teritoriul capitalei australiene - Canberra in urma evenimentelor majore provocate de incendiile de vegetatie. Totodata,…

VIDEO. Imagini INGROZITOARE: Numarul animalelor ucise in incendiile care au mistuit Australia a ajuns la 1 miliard. Cadavrele saracilor animale zac pe marginea șoselelor

- Incendiile devastatoare care au parjolit mii de hectare din Australia ar fi fost provocate de trei persoane. Acestea au fost puse sub acuzare pentru ca ar fi aprins focul in statul New South Wales, care este cel mai afectat de incendii.

- Devastatoarele incendii de vegetatie ce au cuprins coasta de sud-est a Australiei continua, autoritatile confirmand miercuri ca sinistrul a mai facut o victima, in timp ce inca o persoana a fost data disparuta, iar autoritatile se tem ca nu va mai fi gasita in viata, transmite Reuters. Numeroase vase…

Incendiile care au devastat de vineri coasta de est a Australiei s-au soldat cu moartea a patru persoane, potrivit ultimului bilant stabilit joi de politie si citat de AFP potrivit Agerpres. Un corp a fost descoperit in apropierea orasului Kempsey, din statul New South Wales (sud-est) - una dintre…