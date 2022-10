VIDEO: Razie nocturnă organizată de Poliția Târgu Mureș Poliția Municipiului Targu Mureș a organizat, in noaptea de 7 spre 8 octombrie, in intervalul orar 20.00 – 4.00, o acțiune cu efective marite pe raza municipiului. "Scopul acțiunii a fost prevenirea faptelor antisociale și a infracțiunilor stradale, prevenirea și combaterea infracțiunilor la regimul rutier, depistarea conducatorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor … Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalitații organizate și procurorii DIICOT efectueaza, miercuri dimineața, 82 de percheziții domiciliare la persoane suspectate de trafic de droguri. Peste 150 de persoane vor fi conduse la audieri, conform comunicatului transmis de Poliția Romana.…

- Sambata, 8 octombrie, Muzeul Județean de Mineralogie „Victor Gorduza” Baia Mare in colaborare cu Societatea Geologica a Romaniei – Sucursala Baia Mare, organizeaza o drumeție in situl Natura 2000 ROSCI0092 Igniș. Inscrierea participanților se face prin completarea urmatorului formular: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSd3PeCoRWapWk…/viewform…

- Angajații Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramureș au finalizat lucrarea de decolmatare a raului Vișeu, in comuna Bistra. Aceasta este zona in care a fost necesara intervenția, in regim de urgența, in iunie 2020. Atunci, 1.000 de saci cu nisip au fost folosiți in realizarea unei suprainalțari pe…

- Sarbatoarea Zacuștii va avea loc din nou duminica, 3 septembrie, in satul mureșean Cloașterf, comuna Saschiz. Potrivit organizatorilor, evenimentul gastronomic se afla la a doua ediție și pregatește un program plin de bucurii pentru participanți: drumeție cu peisaje naturale superbe, degustare de zacusca…

- Politistii din cadrul IPJ Dolj au acționat, in perioada 5-14 august, impreuna cu polițiștii bulgari, in patrule comune, pentru monitorizarea și controlul traficului rutier in regiunea de frontiera Calafat-Vidin. Oamenii legii susțin ca scopul principal al acțiunii a fost prevenirea accidentelor de circulație…

- Jocurile Europene Universitare 2022 s-au desfașurat in perioada 17 – 30 iulie 2022, in orașul Lodz, din Polonia, pe 20 de ramuri sportive, cu peste 6000 de sportivi participanți din 46 de țari. La disciplina karate, Romania a fost reprezentata de 12 karateka, dintre care trei studenți ai Universitații…

- Strategia Guvernului Romaniei de incluziune a cetațenilor romani de etnie roma pentru perioada 2022-2027 a fost concretizata prin HG nr. 560/2022. Scopul principal al acestei strategii este asigurarea incluziunii socio-economice a cetațenilor romi prin „implementarea unor politici integrate in domeniul…

- „Academia Isteților" sau „Academia de Dezvoltare prin Creativitate" este un proiect aparut acum cațiva ani. Scopul principal al acestui proiect este de a oferi copiilor experiențe noi, care implica totodata socializare și interațiune cu alți copii, dar și educare prin activitați distractive și creative.…