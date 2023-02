Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din municipiul Targu Jiu au fost ranite usor in timpul cutremurului produs marti in judetul Gorj, ele neavand nevoie de internare, a anuntat purtatorul de cuvant al SJU Targu Jiu, Mihaela Ticleanu, potrivit Agerpres. Potrivit acesteia, un barbat de 43 de ani s-a prezentat la UPU cu un…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca in cazul unui cutremur major in țara noastra pot fi mobilizați intre șapte și opt mii de salvatori. „Pompierii in Romania sunt ca cifra la acest moment in jur de 33.000. Hai sa zicem…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, marti, stare de urgenta in zonele afectate de cele doua cutremure puternice de luni, anunta agentia Anadolu. Starea de urgenta este in vigoare trei luni si este impusa in 10 provincii afectate de cutremur. „Am decis sa declaram stare de urgenta…

- Doua aeronave militare vor decola din Romania spre Turcia, la bord avand medici și materiale de salvare. La intoarcere, una dintre aeronave ii va aduce in țara pe cei zece romani – noua studenți și profesorul coordonator – care au cerut ajutor pentru repatriere. Este vorba despre doua aeronave de transport…

- Lira turceasca a atins un nou minim istoric, iar bursele sale s-au prabusit luni, in conditiile in care dezastrul produs de cutremure s-a adaugat presiunilor deja existente pe piata din cauza unui dolar puternic, a riscurilor geopolitice si a datelor referitoare la inflatia din tara, relateaza Reuters.…

- Cinci cutremure au avut loc, luni dimineata, in decurs de doua ore in zona seismica Vrancea. Conform datelor Institutului National pentru Fizica Pamantului, primul cutremur, care a fost si cel mai puternic, avand o magnitudine de 4,5, s-a produs la ora 3:26, la adancimea de 20 de km. Celelalte trei…

- Igor Dodon, judecat in dosarul ,,Sacoșa neagra”, va parasi Republica Moldova in perioada 28 ianuarie- 5 februarie, dupa ce instanța de la Chișinau a dat curs solicitarii inaintate de avocații sai, care au spus ca acesta urmeaza sa plece la un curs de reabilitare cu fiul sau in Romania. Joi, in dosarul…

- „Pensionarii romani merita ca statul sa faca pentru ei efortul de a crește pensiile cu rata inflației: 15%”, a declarat deputatul PNL Gheorghe Pecingina. Parlamentarul liberal a subliniat, pe Facebook, ca toate pensiile trebuie sa creasca cu acest procent, iar pentru persoanele vulnerabile și pensionarii…