Stiri pe aceeasi tema

- Quaden Bayles, in varsta de noua ani, a impresionat o lume intreaga dupa ce s-a plans ca este hartuit la scoala de colegi. Mii de persoane au donat bani pentru a-l ajuta sa ajunga la Disneyland pe copilul hartuit de colegi din cauza aspectului fizic, potrivit Mediafax.Peste 121.000 de dolari…

- Un baiat cu nanism a fost batjocorit de colegi, iar mama lui a atras atenția intr-un videclip asupra traumelor psihice pe care le are fiul ei, care se confrunta cu fenomenul de bullying. In videoclipul devenit viral in toata lumea, Quaden, baiețelul de noua ani din Australia, plange și iși roaga mama…

- Rowan si Hannah Baxter au murit intr-un incident, in Brisbane, Australia. Jucatorul ar fi planuit totul. El era despartit de sotie de un an de zile si cei doi aveau impreuna trei copii cu varste intre 3 si 6 ani. Toti se aflau intr-o masina care ar fi fost incendiata chiar de jucator.Presa din Australia…

- ​Belinda Bencic (5 WTA și cap de serie nr. 1) a învins-o pe Svetlana Kuznetsova, favorita fanilor, și s-a calificat în sferturile turneului de la Sankt Petersburg. În turul urmator au mai trecut Elena Rybakina (favorita 8), Anastasia Potapova și Oceane Dodin, în timp ce nume…

- Numarul turistilor straini care au vizitat Japonia anul trecut a crescut cu 2,2%, la nivelul record de 31,88 milioane, cheltuielile lor ridicandu-se la 4.810 miliarde de yeni (43,6 miliarde de dolari), de asemenea o cifra record, a anuntat vineri Guvernul de la Tokyo, transmite Kyodo, informeaza AGERPRES…

- Primaeclipsa de luna din 2020 se produce vineri seara, și va fivizibila de pe teritoriul Romaniei. Este o eclipsa de luna prinpenumbra, spun specialiștii, iar fenomenul astronomic va mai puteafi vazut in Asia, Australia și in Africa.Eclipsa de luna poate fi vazuta de la noi in intreaga desfașurare a…

- Incendiile de vegetatie de o amploare si o violenta fara precedent care au devastat regiuni intregi din Australia s-au soldat cu 24 de morti si au provocat "pagube considerabile", au anuntat duminica autoritatile australiene dupa o noua zi marcata de conditii meteorologice catastrofale, relateaza AFP…

- Israel Folau (30 de ani), rugbistul caruia i-a fost reziliat contractul ca urmare a unor mesaje cu caracter religios pe care le-a postat pe Instagram, a declarat razboi federației de rugby din Australia. Celebrul sportiv solicita daune morale in valoare de 8,6 milioane de euro.