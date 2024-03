Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de joi 7 martie, echipele de juniori de la Fotbal Club Campia Turzii vor incepe seria meciurilor din campionat pe care le au de disputat in aceasta saptamana. Partidele se vor desfașura dupa urmatorul program: Joi, 7 martie 2024 ora 17.00 Școala Gimnaziala Frata FC Campia Turzii U15 Sambata,…

- S-au reluat majoritatea competițiilor la nivel de copii și juniori, iar acest lucru se vede și in programul incarcat din aceasta saptamana. Programul meciurilor de la Sticla Arieșul Turda: Marți, ora 17:30, Ardealul Cluj – Sticla Arieșul Turda (U-9) Marți, ora 18:30, CFR Cluj – Sticla Arieșul Turda…

- Consiliul Județean Salaj va realiza, intr-o prima etapa, harți de risc natural la alunecari de teren și planuri de risc detaliate pentru 11 UAT-uri care se confrunta cu astfel de fenomene naturale. Este vorba despre Zalau, Șimleu Silvaniei, Bobota, Bocșa, Chieșd, Dobrin, Hereclean, Maeriște, Romanași,…

- Daca in Liga 2 CSA Steaua are mari emoții pentru a prinde play-offul, in schimb, la echipele de juniori și de tineret lucrurile stau mult mai bine. In primul joc oficial din 2024, formația ciondusa de Daniel Oprița a pierdut farpa drept de apel cu CSM Reșita, in deplasare, cu 3-1. CSA Steaua se chinuie…

- Fotbalistii echipei de liga a IV-a Vulturul Mintiu Gherlii continua seria amicalelor, in vederea reluarii campionatului ligii 4. La sfarsitul saptamanii trecute, elevii antrenorului George Cotut au jucat un meci cu juniorii U19 a clubului clujean „U”. Meciul, disputat pe terenul I al parcului sportiv…

- Miercuri, 14 februarie, in Divizia A1 este programata o noua etapa intermediara, in care Știința Explorari va juca pe teren propriu cu CSU UV Timișoara. Partida va fi arbitrata de clujenii Mircea Rus și Lucian Husa. In tur, baimarenii s-au impus in deplasare cu 3-1. Programul etapei a 18-a (miercuri,…

- Reprezentanți ai Departamentului Omologari Individuale și Inspecții Tehnice din cadrul RAR Alba sunt pe teren cu autolaboratoarele mobile pentru a sprijini deținatorii de tractoare agricole și mașini autopropulsate pentru lucrari sa obțina CIV sau sa efectueze ITP in localitatea de domiciliu. Urmare…

- Cu ocazia duelului Dinamo - U Cluj 0-1, primul in campionat pe teren propriu pentru Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul croat a primit din partea suporterilor doua cadouri personalizate. Zeljko Kopic a preluat-o pe Dinamo intr-un moment delicat, cu „cainii” in subsolul clasamentului, la mare distanța…