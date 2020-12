Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de elefant care a fost lovit de o motocicleta in timp ce traversa un drum din Thailanda a fost salvat de la moarte de un angajat al serviciilor de urgente medicale, aflat in afara programului de serviciu, informeaza BBC, citat de Agerpres.

- Kaavan, cel mai singuratic elefant din lume, a sosit in Cambodgia, dupa ce a fost salvat din gradina zoologica din Pakinstan unde petrecuse 35 de ani in condiții greu de imaginat. Acesta a fost intampinat in noua sa casa de cantareața Cher, care s-a luptat in instanța pentru eliberarea lui, relateaza…

- Și in Thailanda au fost inundații de proporții, cu locuințe și culturi distruse de viituri. Intr-un sat din nord estul țarii, mai mulți oameni inimoși și-au riscat viața pentru a salva un cal luat de viitura.

- SADOVA VECHE – Acesta a fost victima unui grav accident rutier produs in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 16.30, pe DN 6, in zona localitatii Sadova Veche, la ieșirea spre Caransebeș, intre un tir si un autoturism! Șoferul incarcerat este in stare de inconstienta, iar in autoturism se afla inca un…

- Digital Defense Report, raportul anual Microsoft care analizeaza tendințele de securitate cibernetica ale anului trecut, dezvaluie ca atacatorii cibernetici au devenit tot mai sofisticați in ultimul an, folosind tehnici care ii fac mai greu de detectat și care amenința chiar și cele mai experimentate…

- La Iasi, la inceputul acestei saptamani, au avut loc mai multe operatii cu incarcaturi emotionale. Un medic pediatru a salvat vieti chiar si dupa moarte, iar o mama de 53 de ani a donat un rinichi fiului sau de 34 de ani.