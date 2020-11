Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Paris Saint-Germain a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa FC Nantes, în etapa a opta a campionatului Frantei.Moïse Kean a marcat primele sale goluri pentru parizieni, în minutele 3 si 23, celelalte goluri fiind înscrise de Kylian…

- Clubul englez de fotbal Southampton a anuntat luni transferul mijlocasului echipei Brest, Ibrahima Diallo, component al nationalei Under-21 a Frantei, care a semnat un contract pe patru ani cu echipa din Premier League, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Potrivit presei britanice, Southampton…

- Atacantul Eric Maxim Choupo-Moting a refuzat sa isi prelungeasca contractul cu Paris Saint-Germain, iar antrenorul campioanei Frantei, Thomas Tuchel, regreta decizia internationalului camerunez, caruia trebuie sa ii gaseasca un inlocuitor, informeaza AFP."Era un jucator important pentru noi.…

- Paris Saint-Germain, campioana en titre a Frantei, a inceput cu stangul noua editie din Ligue 1, fiind invinsa la limita, cu 1-0, pe terenul formatiei RC Lens, intr-o partida din cadrul etapei a 2-a a sezonului, disputata joi seara, in fata a 3.800 de spectatori. PSG, care nu a putut conta pe sapte…

- La nici trei saptamani de la finala Ligii Campionilor, pierduta in fața lui Bayern Munchen, PSG revine in campionatul intern, acolo unde azi, de la ora 22:00, urmeaza sa joace in deplasare, pe terenul nou-promovatei Lens. Trecand peste faptul ca vacanța parizienilor a fost aproape inexistenta, o alta…

- Fotbalistul brazilian Neymar a anuntat luni, in revista editata de Paris Saint-Germain, ca va ramane la campioana Frantei in sezonul 2020/2021, scrie L'Equipe. Venit de la FC Barcelona in 2017, Neymar dorea anii trecuti sa se desparta de PSG, insa de aceasta data a confirmat ca va continua la formatia…