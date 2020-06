VIDEO Protestele Black Lives Matter au ajuns și în Noua Zeelandă Mii de persoane au marșaluit pașnic luni în Noua Zeelanda scandând &"Black Lives Matter&" pentru a-și manifesta solidaritatea cu George Floyd, afro-americanul care a murit în custodia poliției din Minneapolis saptamâna trecuta, relateaza Reuters.



Evenimentul a facut parte din seria de proteste din jurul lumii, evenimente similare având loc în Londra, Berlin, Toronto, Copenhaga, Australia și Olanda dupa apariția imaginilor cu ofițerul de poliția care a îngenuncheat aproape noua minute pe gâtul lui Floyd înainte ca acesta sa își… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

