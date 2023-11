Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de protestatari s-au adunat luni in fața Ministerului de Externe al Turciei, unde premierul Hakan Fidan și secretarul de stat al SUA Antony Blinken purtau discuții, relateaza Al Jazeera.Protestatarii au acuzat SUA de complicitate la moartea civililor palestinieni din Gaza. Anterior, poliția…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat ca se așteapta ca Suedia sa devina foarte curand membru deplin al Alianței, dupa ce Turcia a dat semnalul ca va ratifica in Parlament cererea de aderare. ”Sunt bucuros ca am reușit sa gestionam ingrijorarile legitime ale Turciei legate de securitate,…

- Turcia este angajata in discuții cu gruparea militanta palestiniana Hamas cu privire la eliberarea strainilor, civililor și copiilor ținuți ostatici de grup, a declarat marți ministrul de externe Hakan Fidan, scrie Reuters.Vorbind alaturi de omologul sau libanez din Beirut, Fidan a spus ca „multe…

- Șeful departamentului de cooperare paneuropeana a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Nikolai Kobrinț, a fost gasit mort in Istanbul, transmite postul turc de televiziune NTV. Cadavrul diplomatului a fost gasit in camera sa de hotel din cartierul Taksim. Kobrineț a venit in capitala…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- Atac terorist in Turcia, la Ankara, langa sediul Parlamentului. O explozie puternica s-a produs duminica dimineata in centrul capitalei Ankara, in apropiere de Parlamentul turc care urmeaza sa-si reia activitatea dupa vacanta de vara. Presa turca scrie ca schimburi de focuri au fost auzite in cartierul…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat, sambata, ca Ankara s-ar putea desparti de Uniunea Europeana daca va fie necesar, atunci cand a fost intrebat despre adoptarea recenta a raportului Parlamentului European privind Turcia, transmite Reuters. Adresandu-se reporterilor inainte de calatoria sa…