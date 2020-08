Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, iar altele doua au fost ranite in urma revoltelor din orașul american Kenosha, statul Wisconsin. Protestele au loc a treia zi consecutiv dupa ce afro-americanul Jacob Blake a fost ranit grav de un polițist.

- Un noua inregistrare cu un polițist care impușca un cetațean afro-american zguduie SUA, scrie ansa . Impuscat in spate, de la mica distanta Un ofițer a deschis focul și l-a impușcat in spate pe afro-americanul Jacob Blake, in varsta de 29 de ani. Incidentul a avut loc in Kenosha, statul Wisconsin. Filmarea,…

- A doua noapte de proteste violente in statul Wisconsin, SUA, soldate cu cladiri și mașini incendiate, in urma impușcarii de catre poliție a unui barbat afro-american, duminica, relateaza BBC.Potrivit sursei citate, victima, Jacob Blake, 29 de ani, este in stare stabila, dupa ce a fost impușcat de mai…

- masacru in Columbia. Potrivit presei locale, 50 de tineri, mulți dintre ei studenți, s-au adunat in apropiere de Samaniego, iar cațiva dintre ei participau, sambata seara, la o zi de naștere. Jaime Guaracas, autorul primului foc de arma al fostei gherile FARC, a murit Martori ai tragediei…

- Actorul Russell Crowe a confirmat miercuri ca a fost în spatele unei donații de 5.000 de dolari pentru a ajuta la reconstruirea unui restaurant din Beirut iubit de catre fostul bucatar și prezentator TV, Anthony Bourdain, relateaza Business Insider.Le Chef a fost una din sutele de afaceri…

- "In ciuda eforturilor ambulantierilor, trei persoane au fost declarate decedate la fata locului" intre care conductorul de tren, a precizat institutia intr-un comunicat, adaugand ca "sase persoane au fost transportate la spital" pentru ingrijiri. Din fericire, ranile "nu sunt considerate grave". "Este…

- Președintele Donald Trump a dat ordin pentru începerea procesului de retragere a membrilor Garzii Naționale din Washington DC, acum totul fiind ”sub control perfect”, a anunțat liderul de la Casa Alba pe Twitter. De altfel, primarul capitalei SUA a cerut în mai multe rânduri…

- Marșuri și manifestații au avut loc și in Los Angeles, Philadelphia, Atlanta și Seattle. In Washington, protestele au avut loc in apropierea parcului unde demonstranții au fost inlaturați luni de poliție pentru ca Trump sa poata merge de la Casa Alba la o biserica istorica. Deși pana acum…