(VIDEO) Protestatarii au „înconjurat” Capitala Cateva sute de persoane s-au adunat sambata dupa-amiaza in mai multe puncte ale Capitalei – in Piața Universitații, Piața Victoriei și la Obor, pentru a protesta fața de retricțiile impuse de autoritați pentru a limita raspandirea COVID-19. Grupurile de protestatari care au pornit din mai multe puncte ale Capitalei s-au unit apoi la Piața Victoriei, in fața Guvernului. In Piata Victoriei sunt prezenți și oameni veniti din tara cu autocarele. Cei sositi cu autocarele, care afirma ca sunt din Iasi si Bacau, au drapele, cruci si icoane. Unii dintre ei au spus ca isi vor inapoi ”dreptul de a respira… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane protesteaza sambata seara in Piata Victoriei, la adresa guvernantilor si autoritatilor sanitare, dupa cele mai noi restrictii antipandemie si dupa scandalul de vineri seara de la Spitalul Foisor. Sutele de protestatari care anterior se stransesera in Piata Universitatii s-au alaturat…

- Protestatarii s-au adunat din nou in piețele din marile orașe. In București au ajuns mai mult autocare cu simpatizanți ai partidului AUR și toți cer ridicarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus. „Oameni din AUR sunt prezenți astazi la protestele impotriva restricțiilor impuse de…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in mai multe zone din București pentru a protesta impotriva masurilor de restricție antidepidemice. Sunt grupuri de persoane la Piața Universitații, la Piața Victoriei și la Piața Obor. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a explicat, intr-o…

- Reacții la protestele de luni seara din București și din alte orașe ale țarii. Avocatul Gheorghe Piperea a remarcat ca s-a strigat ca la Revoluție. „Incredibil, pe strada, mai ales in București, se striga Libertate și Jos comunismul! Ca la Revoluție! Protestatarii au realizat ca ceea ce am indurat…

- Aproape 200 de persoane protesteaza, la Targoviste, in fata Prefecturii Dambovita, scandand lozinci precum „Libertate” sau „Jos Guvernul”. Protestatarii au la ei steaguri tricolore, vuvuzele si fluiere.

- Sute de protestatari anti-restricții au manifestat in aceasta seara in Piața Garii din Focșani. La aceasta ora (21.30) ei se indreapta spre Piața Unirii. Protestatarii, in marea majoritate tineri, au dat foc la maști și au strigat Jos Guvernul! Libertate! Revenim cu informații! Articolul ULTIMA ORA!…

- update Și la Timișoara, peste 300 de persoane protesteaza fața de Guvern și de masurile luate de acesta. Protestatarii cer ridicarea restricțiilor și prelungirea programului magazinelor. update 03.00 In ciuda orei inaintate, oamenii au pornit din nou in marș catre Guvern. Ei se deplaseaza pe partea…

- Astfel, in judetele Bacau (zona joasa), Botosani, Galati, Neamt, Vrancea (zona joasa), Iasi si Vaslui se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 55-65 km/h.Avertizarile si atentionarile meteorologice se actualizeaza in functie de durata si gravitatea fenomenelor prognozate, iar…