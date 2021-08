Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale insotite de vant care s-au abatut peste sud-estul Angliei au provocat duminica seara inundatii pana pe strazile Londrei, unde transportul a fost afectat, noteaza AFP. Serviciile de salvare se confrunta cu "inundatii puternice" peste tot in capitala britanica, a scris pe Twitter in…

- „Daca administratia Biden este serioasa in ceea ce priveste respectarea statului de drept” si a „libertatii presei in lume”, 'singurul lucru pe care il poate face este sa abandoneze acest caz', a declarat Stella Moris presei in fata cladirii in care isi are sediul Inalta Curte de Justitie din Londra.In…

- Unul dintre romanii implicati in cazul celor 39 de vietnamezi care au murit intr-un camion la Londra a fost capturat de politia din Italia Politia italiana l-a arestat la Milano pe Stefan Damian Dragos, suspect in cazul celor 39 de vietnamezi, care au murit acum 2 ani in Anglia. Barbatul, in varsta…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a spus, sâmbata, premierului britanic Boris Johnson ca relațiile franco-britanice pot fi resetate doar daca respecta acordul Brexit semnat cu Uniunea Europeana, relateaza Reuters. De când Marea Britanie și-a finalizat procesul de ieșire din UE la…

- Regatul Unit a anuntat ca a semnat un nou acord comercial post-Brexit cu Norvegia, Islanda si Liechtenstein, relateaza Euronews. Conform unui comunicat emis de guvernul de la Londra, acordul comercial da un nou impuls unei relatii comerciale in valoare de 25,1 miliarde de euro si include comertul din…

- Mii de cetațeni UE, mare parte dintre ei români, sunt blocați de autoritațile britanice care le refuza intrarea în Regatul Unit. În primele trei luni ale anului 2021 nu mai puțin de 3.294 de cetațeni europeni au fost opriți la frontiera, peste 2.000 dintre ei venind din România,…

- Institutul Cultural Roman din Londra gazduieste, pentru a marca Centenarul Regelui Mihai I (1921-2017) in Marea Britanie, un eveniment omagial dedicat personalitatii si mostenirii fostului suveran. Potrivit unui comunicat al ICR transmis AGERPRES, cu prilejul sarbatorii nationale de 10 Mai, Andrew Popper,…

- Naturalistul David Attenborough a fost desemnat de Marea Britanie sa desfasoare actiuni care sa inspire demersuri pentru solutionarea problemei schimbarilor climatice, in calitate de Avocat al Poporului, inaintea Conferintei ONU asupra schimbarilor climatice (COP26) din noiembrie, care se va desfasura…