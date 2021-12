Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40.000 de oameni au demonstrat sambata la Viena, pentru a contesta restrictiile impuse de autoritati pentru a tine sub control pandemia de Covid-19 si planurile de a face vaccinarile obligatorii, transmite Reuters, potrivit news.ro. Confruntat cu o crestere a numarului de infectari,…

- „Este clar ca Europa se indreapta catre vaccinarea obligatorie anti-COVID-19. Cehia trebuie sa urmeze aceeasi cale”, a declarat ministrul ceh al sanatatii Adam Vojtech, conform sursei citate. El a adaugat ca decretul cu vaccinarea obligatorie va fi publicat saptamana viitoare si ar trebui sa devina…

- Poliția italiana a anunțat, vineri, in urma unor ample verificari din sectorul sanitar, ca aproximativ 280 de medici și alți membri ai personalului din spitale au continuat, in mod ilegal, sa lucreze in Peninsula, nefiind vaccinati anti-COVID, informeaza Agerpres citand agențiile DPA și EFE. Din luna…

- Este timpul ca tarile sa poarte discutii despre vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, a declarat Robb Butler, director executiv pentru OMS Europa, adaugand ca aceasta „este o dezbatere sanatoasa”.

- Austriecii care refuza sa se vaccineze impotriva COVID-19 vor putea fi amendați cu sume ce pot ajunge pana la 3.600 de euro dupa ce vaccinarea obligatorie a coronavirusului va intra in vigoare din luna februarie a anului viitor.In prima instanța autoritațile austriece le vor oferi o programare persoanelor…

- Sute de mii de oameni au iesit in strada in Europa in semn de protest fata de certificatul COVID si de eventuala vaccinare obligatorie. Protestatarii au strigat lozinci impotriva vaccinarii copiilor si impotriva limitarii libertatilor prin certificatul COVID.

- Polițiștii și pompierii din New York nu vor avea in curand alta opțiune decat sa fie vaccinați impotriva Covid-19 pentru a continua sa-și faca meseria. Dar campania de vaccinare obligatorie, dusa de administrația Biden, risca sa provoace agitație, la fel ca in alte orașe mari americane. Dupa profesori…