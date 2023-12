Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Giurgiu protesteaza luni la sediul IPJ Giurgiu pentru ca sunt nemulțumiți de modificarea programului de lucru. Sindicaliștii de la SNPPC, inarmați cu tobe și vuvuzele, au luat decizia de a protesta, in fiecare zi de luni, pana la soluționarea revendicarii, și anume a modificarii programului…

- La data de 26 octombrie 2023, in jurul orei 15:40 , politistii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Plevnei din municipiul Tulcea a avut loc un accident rutier. La data de 26 octombrie 2023, in jurul orei 15:40 , politistii din cadrul Biroului Rutier au fost…

- Un tanar de 19 ani a fost reținut de polițiști dupa ce a agresat si a talharit un barbat din Craiova. Incidentul a avut loc pe bulevardul Carol I din municipiu. „Politistii au fost sesizati, in noaptea de 15 spre 16 octombrie, de un barbat, de 36 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul…

- Astazi, 7 octombrie 2023, in jurul orei 15.50, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj au fost alertati cu privire la un accident rutier produs pe strada Calea Floresti, municipiul Cluj Napoca. Astazi, 7 octombrie 2023, in jurul orei 15.50, politistii din cadrul Inspectoratului…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual protesteaza, joi, incepand cu ora 11:00, in fata Ministerului Muncii, urmand ca de la ora 12:00 politistii sa plece in mars catre Guvern. „Guvernul si Parlamentul ne sfideaza, in continuare, drepturile economice, sociale si profesionale,…

- Politistii rutieri din intreaga tara au constatat, in ultimele 24 de ore, 137 de infractiuni la regimul circulatiei si au retinut 588 de permise de conducere, 20 dintre ele pentru consum de droguri. ”Politistii rutieri au actionat pentru cresterea sigurantei in trafic, fiind constatate 137 de infractiuni…

- Politistii au fost sesizati marti seara, cu privire la faptul ca doi tineri ar fi fost agresati de catre mai multe persoane, pe strada Ecaterina Teodoroiu din Slatina. “Din primele verificari, politistii au stabilit faptul ca, pe fondul unui conflict spontan, un tanar, in varsta de 18 ani, din municipiul…