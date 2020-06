Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Hong Kong a folosit spray lacrimogen impotriva manifestantilor din Hong Kong care au sfidat joi interdictia de a comemora protestul din 1989 din piata Tiananmen din Beijing, relateaza Reuters. Potrivit unui mesaj pe Twitter preluat de AFP, fortele de ordine au efectuat arestari.…

- Fostul palat imperial din Viena, in care se afla biroul presedintelui austriac Alexander Van der Bellen, a fost evacuat in urma unei amenintari cu bomba, transmite agentia Reuters. La fata locului au fost trimise mai multe echipaje de Politie si de genisti. Zona a fost izolata pentru a fi…

- Zeci de persoane au protestat, sambata, in Berlin fata de restrictiile impuse de autoritati din cauza pandemiei de Covid-19. Politia a anuntat ca a arestat peste 100 de persoane.Protestatarii au strigat „Imi vreau viata inapoi” si au afisat pancarte cu slogane precum „Protejarea drepturilor…

- ​Zeci de protestatari s-au adunat sâmbata în cetrul Berlinului pentru a manifesta împotriva masurilor de restrictie împuse în Germania. "Ne vrem viata înapoi", au strigat protestatarii luati pe sus de politia germana, noteaza Reuters.„Protejeaza…

- Politia catalana a anuntat vineri pe Twitter arestarea a doua persoane care au intrat cu masina in terminalul 1 al aeroportului din Barcelona, semnaleaza Reuters. Nimeni nu a fost ranit. Potrivit sefului politiei regionale, Eduard Sallent, cei doi atacatori erau albanezi si strigau sloganuri islamiste,…

- Noul coronavirus ucide in Iran cate un om la fiecare zece minute, a scris joi pe Twitter purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, in contextul in care numarul deceselor provocate de focarul de COVID-19 din aceasta tara, cea mai afectata din Orientul Mijlociu, a ajuns la 1.284, transmite Reuters.'Pe…

- Noul coronavirus ucide in Iran cate un om la fiecare zece minute, a scris joi pe Twitter purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, in contextul in care numarul deceselor provocate de focarul de COVID-19 din aceasta tara, cea mai afectata din Orientul Mijlociu, a ajuns la 1.284, transmite Reuters,…