​​VIDEO Procesul destituirii lui Trump: Articolele de inculpare, prezentate formal în Senatul SUA Coordonatorii actiunii de formulare a acuzatiilor în procedura demiterii presedintelui Donald Trump au prezentat formal, joi dupa-amiaza, în Senatul SUA, articolele de inculpare, informeaza Mediafax citând CNN.



Congresmanul Adam Schiff a prezentat formal cele doua articole de inculpare a presedintelui Donald Trump, acuzat de abuz de putere si obstructionarea Congresului.





Camera Reprezentantilor din Statele Unite a aprobat, miercuri, o rezolutie care prevede trimiterea în Senat a articolelor de inculpare a presedintelui Donald Trump în vederea demiterii.



- Rezolutia a fost aprobata cu un raport de voturi de 228 la 193. Un congresman democrat, Collin Peterson, a votat impotriva procedurii, informeaza NBC News si CNN.Anterior, Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a anuntat coordonatorii actiunii de formulare a acuzatiilor in…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, a anuntat, miercuri dupa-amiaza, coordonatorii actiunii de formulare a acuzatiilor în procedura demiterii presedintelui Donald Trump, informeaza CNN, citat de Mediafax.Principalul coordonator al procedurii de prezentare a acuzatiilor…

- Procesul din Senatul american privind demiterea președintelui Statelor Unite, Donald Trump, va începe cel mai probabil pe 21 ianuarie, a declarat marți liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, informeaza CBS News, citat de Mediafax. Acesta a declarat ca etapele preliminare ar putea…

