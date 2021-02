Stiri pe aceeasi tema

- Un al doilea proces – fara precedent – de punere sub acuzare, cunoscut in SUA drept “impeachment”, impotriva fostului presedinte republican Donald Trump a inceput intr-un Senat divizat. Procesul a inceput marti la ora locala 13:00 (18:00 GMT) in Senat, unde cei 100 de senatori au rol de jurati. Conform…

- Un al doilea proces - fara precedent - de punere sub acuzare, cunoscut in SUA drept "impeachment", impotriva fostului presedinte republican Donald Trump incepe marti intr-un Senat divizat, care este putin probabil sa-l condamne pe fostul lider de la Casa Alba pentru responsabilitatea sa in atacul…

- In Senatul Statelor Unite incepe astazi procesul istoric in vederea destituirii fostului presedinte Donald Trump pentru instigare la revolta, dupa ce sustinatorii sai au atacat Capitoliul, in ianuarie. Democratii, care coordoneaza procedurile de acuzare, au calificat probele ca fiind covarsitoare,…

- Avocatii fostului presedinte Donald Trump au respins joi o cerere formulata de democrati pentru ca acesta sa depuna marturie in procesul sau de punere sub acuzare in Senat de saptamana viitoare, calificand invitatia drept o simpla incercare de a atrage atentia opiniei publice, transmite Reuters.…

- Fostul presedinte american Donald Trump a anuntat duminica ca a angajat doi noi avocati pentru a-l apara in procesul de punere sub acuzare care va incepe pe 9 februarie, informeaza AFP. Anuntul survine in urma stirilor aparute simbata in presa, potrivit carora cinci avocati (dintre care doi ar fi urmat…

- Senatul SUA a aminat marți, 26 ianuarie, examinarea punerii sub acuzare a ex-președintelui american Donald Trump pentru data de 9 februarie. Decizia a fost luata in unanimitate. Despre acest lucru a anunțat postul de televiziune NBC. Anterior, republicanii și democrații au convenit asupra unui program…

- Un purtator de cuvant al lui Mitch McConnell, liderul Majoritatii din Senatul american, a confirmat o informatie relatata de un jurnalist Washington Post potrivit careia senatorul a spus ca nu va fi de acord ca forul sa se reuneasca pentru procesul de punere sub acuzare a lui Donald Trump inainte de…

- Secretarul de stat Mike Pompeo si-a anulat marti ultima deplasare in strainatate in calitate de sef al diplomatiei in administratia Trump, programata saptamana aceasta in Belgia, intrucat presedintele Donald Trump este amenintat de o punere sub acuzare in Congres cu opt zile inainte de sfarsitul…