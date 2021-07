Stiri pe aceeasi tema

- Doi astronauti chinezi au efectuat duminica o iesire impreuna in spatiu, prima in tandem pentru China, cu scopul de a lucra la noua Statie Spatiala Chineza Tiangong, informeaza AFP. Trei astronauti chinezi au decolat pe 17 iunie din Desertul Gobi (nord-vestul Chinei) si nava lor a ajuns pe…

- „Ca sa fii astronaut, nu trebuie sa fii doar foarte inteligent, trebuie sa fii și tehnic și sa gasești soluții, fiindca pe stația spațiala apar probleme de foarte multe ori. Am fost selectat de Airbus pentru a construi o misiune de sateliți, dar și sa trimit niște experimente științifice pe stația spațiala,…

- China a lansat joi primul echipaj uman, alcatuit din trei astronauti, spre noua sa statie spatiala. Cei trei - Nie Haisheng, Liu Boming si Tang Hongbo - urmeaza sa ajunga la destinatie in cateva ore si vor petrece trei luni la bordul modulului Tianhe, la 380 de kilometri deasupra Pamantului.…

- China a lansat joi, 17 iunie, spre statia sa spatiala un prim echipaj uman alcatuit din trei astronauti – Nie Haisheng, Liu Boming si Tang Hongbo. Vor ajunge la destinatie in doar cateva ore si vor ramane circa trei luni la bordul modulului Tianhe, la o inaltime de 380 km deasupra Terrei. Lansarea a…

- China a lansat joi un echipaj cu patru astronauți la bord catre stația sa spațiala Tianhe , aflata in constructie, potrivit News . Este prima misiune cu echipaj a Chinei din ultimii cinci ani. Decolarea rachetei Long March 2F a avut loc joi dimineața de la Centrul de lansare spatiala Jiuquan din desertul…

- Prima misiune cu echipaj uman trimisa de China catre statia sa spatiala, aflata in constructie, a decolat joi cu trei astronauti la bord, informeaza AFP. Intr-un nor urias de fum cenusiu, racheta Long March 2F a parasit platforma de lansare de la Centrul de lansare spatiala Jiuquan din desertul Gobi.…

- Un vehicul spatial chinez va fi lansat din desertul Gobi cu ajutorul unei rachete din gama Long March in zilele urmatoare si va transporta la bordul sau trei astronauti care urmeaza sa petreaca trei luni intr-un modul orbital, in cadrul primei misiuni chineze cu echipaj uman dupa o pauza de aproape…

- Capsula rusa cu echipaj Soyuz MS-18 a fost lansata in directia Statiei Spatiale Internationale (ISS), intr-o misiune dedicata aniversarii a 60 de ani de la primul zbor al unui om in spatiu, realizat de cosmonautul sovietic Iuri Gagarin in data de 12 aprilie 1961, transmite agerpres.