- Președintele Turkmenistanului a dezvelit o statuie aurita uriașa dedicata rasei sale favorite de caini in capitala țarii din Centrul Asiei, transmite Reuters . Președintele Gurbanguly Berdymukhamedov, care a scris o oda dedicata rasei Alabai și i-a daruit un exemplar lui Vladimir Putin, are la randul…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, care are relatii bune cu Donald Trump, a transmis marti un mesaj de felicitare pentru Joe Biden, castigator in alegerile prezidentiale din SUA, si si-a exprimat speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Ankara si Washington, relateaza AFP si Reuters."Provocarile…

- Kremlinul a declarat luni ca va astepta rezultatele oficiale ale alegerilor prezidentiale din SUA inainte de a face comentarii despre rezultatul scrutinului si ca a luat nota de anuntul presedintelui american in exercitiu Donald Trump referitor la obiectiile juridice legate de vot, informeaza Reuters…

- Bandele de infractori care opereaza in Bolivia si in alte parti ale Americii de Sud au dezvoltat retele sofisticate de a face contrabanda cu parti de jaguar avand drept destinatie China, potrivit unui raport publicat joi, informeaza Reuters. Cea mai mare felina din Americi, cu pana la…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu (PSD), a declarat luni, la Antena 3, dupa ce a participat la ședința Comitetului Municipal București pentru Situații de Urgența, ca in aprecierea sa „este nula de drept” hotararea privind masurile care intra in vigoare de marți in Capitala.„Va dau…

- Autoritațile din Rusia au spus joi ca au arestat doi barbați suspectați ca au sapat un tunel pe care l-au folosit sa intre într-o manastire aflata pe o insula și au furat o icoana ortodoxa donata de președintele Vladimir Putin cu câțiva ani mai devreme, relateaza Reuters. Serviciul Federal…

- Inundatiile inregistrate in sectiunile din amonte ale raului Yangtze din China au fortat autoritatile sa evacueze marti peste 100.000 de persoane si ameninta o uriasa statuie a lui Buddha, cu o vechime de 1.200 de ani, informeaza Reuters. Personalul, politia si voluntarii au folosit saci…

- Vladimir Putin i-a spus lui Aleksandr Lukasenko, in cadrul unei convorbiri telefonice, ca Moscova este gata sa asigure sprijin in conformitate cu pact militar colectiv din care ambele fac parte daca va fi necesar, scrie Agerpres.Kremlinul a precizat in acelasi comunicat ca asupra Belarusului se aplica…