Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in țara. Vizita presedintelui polonez, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, are loc in contextul aniversarii a 100 de ani…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Vizita președintelui Poloniei are loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la incheierea Conventiei de Alianta Defensiva intre…

- Presedintele american Joe Biden si secretarul de stat Antony Blinken participa astazi, online, la Summitul Formatului Bucuresti, gazduit de Klaus Iohannis, alaturi de presedintele Poloniei, Andrzej Duda.

- Presedintele SUA Joe Biden si secretarul de stat american Antony Blinken participa la Summitul Formatului Bucuresti (B9) gazduit luni de Klaus Iohannis, alaturi de presedintele Poloniei. Președintele Romaniei se arata incantat de faptul ca omologul sau american a acceptat invitația. „Ma bucur…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Vizita presedintelui polonez, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, are loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Vizita presedintelui polonez, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, are loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Poloniei, Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o face in Romania. Vizita are loc in contextul aniversarii a 100 de ani de la incheierea Conventiei de Alianta Defensiva intre Romania si Republica Polona.…

- Președintele Klaus Iohannis îl va primi luni, 10 mai, la Palatul Cotroceni, pe omologul sau polonez Andrzej Duda, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza la invitația șefului statului. Vor fi discutate situația regionala de securitate și colaborarea în perspectiva summitului…