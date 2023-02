Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Israelului, Isaac Herzog, a șocat profesioniștii de inalta tehnologie la o convenție majora de securitate cibernetica din Tel Aviv, miercuri, cand a dezvaluit ca partea de deschidere a discursului sau a fost scrisa de un software de inteligența artificiala, potrivit Sky News. Intr-un video…

- Un tanar din Cluj a primit factura la intreținere și a observat ca, pe langa celelalte sume normale, i-a fost adaugata o suma pentru ”ajutor de inmormantare”. Tanarul a fost pus sa plateasca 21,28 de lei pentru inmormantarea unei vecine pe care n-o cunoștea, fiind mutat in acel bloc doar de patru luni.…

- ChatGPT a devenit un subiect aprins, din prisma realizarilor dar si a implicatiilor profunde ce le determina in societate. Dupa ce i s-au dat diverse indicații, acesta a produs orice, de la eseuri la versuri de cantece. Atunci cand Buzzfeed a dezvaluit saptamana aceasta ca intenționeaza sa foloseasca…

- Polonia este pregatita sa ia masuri „non-standard” daca Germania se opune trimiterii tancurilor Leopard 2 in Ucraina, a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Pawel Jablonski la radioul privat RMF FM, potrivit Sky News. Intrebat daca trimiterea de tancuri in Ucraina ar fi posibila chiar…

- Premierul suedez Ulf Kristersson a declarat intr-o conferința de presa ca guvernul sau a luat decizia de a oferi sprijin suplimentar Kievului, care include vehicule blindate și arme antitanc, potrivit Sky News. Este vorba de sistemul de artilerie Archer, un tun autopropulsat de concepție suedeza, recunoscut…

- Anton Gerashchenko, consilierul ministrului ucrainean de interne, a postat pe contul sau de Twitter un clip despre ceea ce el susține ca este „propaganda rusa” care il arata pe Vladimir Putin in chip de Moș Craciun, potrivit Sky News. In videoclip, un baiețel este aratat pregatindu-se pentru ziua de…

- Lloyd Austin, secretarul american al apararii, a afirmat ca Moscova iși „extinde și modernizeaza” arsenalul nuclear – in timp ce razboiul din Ucraina continua, relateaza Sky News. Comentariile sale vin in contextul in care președintele rus Vladimir Putin continua sa sugereze ca ar putea folosi arme…

- Profesorul Michael Clarke, fost director general al Institutului Regal al Serviciilor Unite și analist in domeniul securitații și apararii, a declarat pentru Sky News ca forțele rusești par sa planifice „cateva atacuri aeriene destul de mari” in Ucraina. „Se pare ca rușii pregatesc niște atacuri aeriene…