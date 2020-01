Stiri pe aceeasi tema

- Artista spaniola Rosalia si vedeta cubanezo-americana Camila Cabello vor canta live la viitoarea gala a premiilor Grammy, unde ambele sunt nominalizate alaturi de alti artisti precum Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas Brothers si Lana del Rey. Organizatorii galei au anuntat miercuri artistii…

- Artista spaniola Rosalia si vedeta cubanezo-americana Camila Cabello vor canta live la viitoarea gala a premiilor Grammy, unde ambele sunt nominalizate alaturi de alti artisti precum Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas Brothers si Lana del Rey, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Organizatorii…

- Cantareata si actrita Demi Lovato a anuntat marti ca va sustine un recital la editia de anul acesta a premiilor Grammy, care se va desfasura pe 26 ianuarie la Los Angeles, in prima sa reprezentatie live dupa supradoza din 2018 in care era sa-si piarda viata, relateaza EFE. Ea va imparti…

- Ariana Grande va canta la gala Grammy care va avea loc pe 26 ianuarie, la Los Angeles, si pe scena careia vor urca si Lizzo, Billie Eilish, Aerosmith, Blake Shelton si Gwen Stefani, potrivit news.ro.Cantareata, nominalizata la cinci categorii ale premiilor acordate de Recording Academy, a…

- Revista Forbes a publicat topul celor mai bine platițiartiști in perioada iunie 2018-iunie 2019. Prima poziție este ocupata de cantareațaTaylor Swift, ea fiind urmata de rapperul Kanye West si Ed Sheeran.Prima poziție in topul Forbes de anul acesta este ocupata deTaylor Swift, care a obținut 185 de…

- Billie Eilish a fost desemnata femeia anului 2019 de catre Billboard . Tanara artista, care urmeaza sa implineasca 18 ani pe data de 18 decembrie, a avut un an plin de succesuri. „Billie a provocat o revoluție in aceasta industrie prin muzica și vizibilitatea sa in mediul online, reușind sa influențeze…

- Taylor Swift a fost starul serii, duminica, la gala American Music Awards (AMA) de la Los Angeles, care recompenseaza in fiecare an succesul in randul consumatorilor de muzica, potrivit news.ro.Cantareata a castigat sase noi trofee, intre care "Artistul deceniului" si "Artistul anului", in…

- Palatul Expozitiilor si Congreselor din Sevilia (Fibes) gazduieste duminica 3 noiembrie incepand cu 21:00 ora locala gala MTV European Music Awards (EMA), cea de-a 26-a editie a premiilor pe care postul american de muzica le decerneaza in Europa, potrivit ziarul spaniol El Pais. Evenimentul…