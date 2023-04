Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a inspectat miercuri frontiera de nord-vest a tarii, impartita cu Belarus si Polonia, si a analizat pregatirile de aparare care sunt in curs de desfasurare, relateaza CNN, conform news.ro."Pentru a respinge o eventuala invazie inamica de pe teritoriul Belarusului,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru ziarul japonez "The Yomiuri Shimbun" ca Ucraina nu poate inca sa-și lanseze contraofensiva, deoarece Kievul asteapta un numar suficient de arme de la parteneri, potrivit Rador.Liderul de la Kiev a remarcat necesitatea unui sprijin suplimentar…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancțiuni impotriva a 300 de persoane fizice și 141 de persoane juridice. Lista sancțiunilor include dictatorul sirian Bashar al-Assad și un numar de oficiali sirieni.Totul dupa ce Siria a recunoscut oficial teritoriile anexate de Rusia in Ucraina. Intre…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat vineri orice legatura a tarii sale cu exploziile care au avariat anul trecut in septembrie gazoductele Nord Stream, dupa ce publicatia americana New York Times si cea germana Spiegel au scris, invocand ceea ce au sustinut a fi noi date ale serviciilor…

- Armata rusa sufera pierderi colosale in lupta pentru Bahmut, oras din estul Ucrainei, a declarat duminica ministrul apararii ucrainean, Oleksii Reznikov, pentru cotidianul german Bild, preluat de dpa. „Pierderile rusilor sunt de ordinul a 500 de morti si raniti in fiecare zi”, a spus el, adaugand ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a tinut vineri, in ziua in care s-a implinit un an de razboi, o conferinta de presa-maraton. Peste doua ore a vorbit fata in fata cu zeci de jurnalisti din intreaga lume. Cu lacrimi in ochi, Zelenski le-a povestit jurnaliștilor care a fost, pentru el, cel mai…

- Situația in Zona de Securitate este calma, fara schimbari fața de perioada anterioara, anunța Delegația Republicii Moldova in Comisia Unificata de Control (CUC), in urma informațiilor de pe teren, potrivit Realitatea.md. ”Fluxul de persoane și mijloace de transport prin posturile vamale interne ramane…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a adresat vineri Conferintei de Securitate de la Munchen, unde a insistat ca este vital ca Ucraina sa primeasca rapid mai multe arme in razboiul impotriva Rusiei. Liderul de la Kiev sustine ca, in timp ce Occidentul inca negociaza livrari de tancuri, Kremlinul…