- Anna Shay, vedeta Bling Empire, a murit, a confirmat familia ei. Femeia, in varsta de 62 de ani, a suferit un atac cerebral. Dupa cum a relatat People, apropiații lui Shay au transmis intr-o declarație: „Vrem sa va anunțam ca Anna Shay, o mama iubitoare, bunica, vedeta carismatica și cea mai stralucitoare…

- Forțele NATO de menținere a pacii din Kosovo, sau KFOR, au fost vazute pazind cladirile municipale in orașul Zvecan din nordul Kosovo, marți dimineața (30 mai). De asemenea, au stat de paza in fața primariei din Leposavic, in apropiere, in timp ce sarbii locali au organizat un protest pașnic in apropiere.…

- Barbati inarmati au atacat un convoi diplomatic american in sud-estul statului Anambra din Nigeria, omorand patru persoane si rapind alte trei. Potrivit oficialilor americani si nigerieni, niciun cetatean american nu se afla in convoi, transmite The Guardian. Barbatii inarmati „au ucis doi dintre agentii…

- Forțele aeriene ale Israelului au lovit miercuri (10 mai), pentru a doua zi consecutiv, ținte ale Jihadului Islamic din Gaza, in timp ce zonele din jurul enclavei se pregateau pentru un raspuns din partea facțiunii armate palestiniene. Armata a declarat ca a lovit locații de lansare a rachetelor aparținand…

- Un atac cu rachete rusești a distrus un bloc de apartamente din orașul ucrainean Uman, vineri dimineața (28 aprilie). Cel puțin 10 persoane au fost ucise și 17 au fost ranite in urma atacului asupra cladirii de apartamente, a declarat ministrul ucrainean de interne, Ihor Klymenko. „O parte a blocului…

- Președintele Volodymyr Zelenski a denunțat atacurile aeriene rusești care au coincis cu sarbatoarea Floriilor. A existat inclusiv un atac in care a fost ucis un tata și o fiica, in orașul Zaporizhzhia. Armata ucraineana a raportat atacuri și bombardamente rusești pe tot frontul, cele mai grele lupte…

- Prim-ministrul italian, in patru randuri, Silvio Berlusconi, a fost diagnosticat cu leucemie, a declarat joi o sursa apropiata subiectului, la o zi dupa ce a fost internat la terapie intensiva cu probleme respiratorii. Prim-ministrul italian, in patru randuri, Silvio Berlusconi – o putere in politica…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a mers joi (23 martie) in regiunea sudica Herson, unde a vizitat infrastructura locala și a promis ca va „restaura totul” in urma invaziei Rusiei. Contraofensiva ucraineana de anul trecut a impins trupele rusești din capitala regionala Herson, dupa luni de ocupație.…